Ehe-Aus? Das verrät Jennifer Lopez und Bens Körpersprache!

Was ist wirklich bei Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) los? Darauf glaubt eine Expertin für Körpersprache jetzt die Antwort zu kennen! Laut Judi James habe das Paar den "Blick der Liebe" nicht mehr in den Augen und sei "unglücklich". "Während die Gerüchteküche brodelt, sprechen Ben und Jennifer in Körpersprache-Rätseln", erklärt sie gegenüber Daily Mail und fügt hinzu: "Bei ihren letzten gemeinsamen Auftritten fehlte es an der Art von Intimität, Leidenschaft oder Liebessignalen, die die Fans beruhigen würden, aber sie vollziehen einige höfliche, soziale Rituale, die eine Freundschaft oder eine familiäre Bindung definieren könnten."

Dies haben wohl die neuesten Schnappschüsse, die dem britischen Nachrichtenmedium vorliegen, bewiesen, die das Paar bei einer Begrüßung zeigten. Dabei küssten sich die Sängerin und der Schauspieler nicht auf die Lippen, sondern gaben sich einen Luftkuss – außerdem klopfte Ben seiner Frau auf die Schulter. Wie Judi erläutert, habe Jennifer währenddessen "kalt" gewirkt und ihr Partner habe jegliche öffentliche Liebesbekundung vermieden. "Wenn wir aus irgendeinem Grund gezwungen sind, einen Partner oder eine geliebte Person in der Öffentlichkeit förmlich zu begrüßen, während wir normalerweise einen Kuss mit dem Mund geben würden, neigen wir dazu, dies durch ein inniges und wissendes Knuddeln oder einen Blick in die Augen zu kompensieren", führt die Expertin weiter aus. Diese Kompensation habe dem Pärchen jedoch gefehlt.

Doch damit nicht genug: J.Lo und Ben senden noch weitere Zeichen mit ihrer Körpersprache. Auch bei der Abschlussfeier der Tochter des "Gone Girl"-Darstellers habe es Signale gegeben, die auf Eheprobleme hinweisen. "Bens Gesichtsausdruck wirkt mit zusammengezogenen Augenbrauen und nach unten gezogenem Mund fast gequält, als würde er Schmerzen empfinden. Der Korb [den Ben trägt] verbietet jegliches Händchenhalten, aber Jennifer schafft auch Grenzen, indem sie ihre Tasche zwischen den beiden hängen lässt und ihre Hand in ihre Rocktasche schiebt", schildert Judi. All dies spreche dafür, dass das Paar so ende wie vor zwei Jahrzehnten – getrennt. Ob deswegen auch das 55-Millionen-Euro-Anwesen von Jennifer und Ben neuerdings zum Verkauf steht?

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im Mai 2024

KCS Presse / MEGA Ben Affleck, Schauspieler, mit seinem Kind Fin und seiner Frau Jennifer Lopez

