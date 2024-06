J.Lo und Ben Affleck verkaufen ihr 55-Millionen-Euro-Anwesen

Das dürfte die Gerüchteküche weiter brodeln lassen! Seit Wochen wird heftig über die Ehe von Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) spekuliert. Die beiden sollen mitten in einer Ehekrise stecken. Wie DailyMail nun berichtet, steht das Luxusanwesen des Paares nun zum Verkauf. Auf der Immobilienseite Zillow sind zudem bisher unveröffentlichte Fotos der prunkvollen Innenausstattung des Hauses aufgetaucht. Die Sängerin und der Schauspieler erwarben das rund 55 Millionen teure Anwesen vergangenes Jahr und blätterten die stolze Summe in bar hin. Zuvor hatten sie rund zwei Jahre lang nach ihrem perfekten Traumhaus gesucht.

Laut einem Insider, der sich gegenüber dem Magazin äußerte, soll J.Lo aber eigentlich verzweifelt versuchen, die angeschlagene Ehe zu dem "Gone Girl"-Star zu retten. Selbst Jennifer Garner, die Ex-Frau von Ben, soll mittlerweile in das Liebesdrama involviert sein und sich bemühen, die beiden zu unterstützen. Die Gerüchte um eine mögliche Scheidung kursieren bereits seit geraumer Zeit – vor allem sein Auszug aus dem gemeinsamen Haus heizte die Gerüchteküche an.

Jennifer und Ben waren bereits Anfang der 2000er-Jahre liiert – jedoch zerbrach die Beziehung damals. Erst vor wenigen Monaten äußerte sich die "On The Floor"-Interpretin zu den Hintergründen der damaligen Trennung. "Unsere Beziehung ist unter der Last des Drucks zusammengebrochen", erklärte sie im Gespräch mit Variety und ergänzte: "Wir verloren unser Selbstwertgefühl und mussten uns trennen, weil wir nicht wussten, wie wir das überleben sollten. Ich musste mich selbst finden, und er musste sich selbst finden."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2002

Wie findet ihr es, dass Jennifer Lopez und Ben Affleck ihr Anwesen verkaufen? Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen… Bestimmt hat das nichts zu bedeuten! Ergebnis anzeigen



