Erste Auslandsreise: König Charles strahlt in Frankreich!

König Charles III. (75) und seine Frau, Königin Camilla (76), sind am 6. Juni zum D-Day nach Frankreich gereist. An das Ereignis, das sich nun bereits zum 80. Mal jährt, wird in Form verschiedener Gedenkveranstaltungen erinnert. Eine dieser Veranstaltungen findet am Kriegerdenkmal "British Normandy Memorial" in der Gemeinde Ver-sur-Mer statt: An diesem geschichtsträchtigen Ort gedenken der britische Monarch und seine Gemahlin gemeinsam mit Vertretern des französischen Volks den gefallenen Soldaten. Für Charles kennzeichnet dieser Termin die erste Auslandsreise seit seiner Krebsdiagnose im Februar dieses Jahres.

Bei seiner Ankunft präsentierte sich Charles in seiner feierlichen Uniform, die mit diversen Abzeichen bespickt ist. Seine Frau Camilla trug indessen ein schlichtes weißes Kleid mit einem farblich passenden, jedoch eher auffälligen Hut. Auf Paparazzi-Bildern schreitet der britische König an der Seite seiner Gemahlin strahlend voran und wirkt trotz der schwerwiegenden Krebsdiagnose, die er Anfang dieses Jahres erhielt, fit und agil.

Der Auslandsbesuch des britischen Königspaares folgte auf eine emotionale Zeremonie, die nur einen Tag zuvor in Portsmouth stattgefunden hatte. Gemäß diverser britischer Medienberichte hatte der Monarch bei der Gedenkveranstaltung voller Würdigung "den Mut, die Widerstandsfähigkeit und die Solidarität" der Veteranen des Zweiten Weltkriegs hervorgehoben. Während der Ansprache des Monarchen sei laut mehrerer Anwesender nicht nur er sehr ergriffen gewesen: Seiner Gattin seien sogar einige Tränen über die Wangen gekullert.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Königin Camilla bei der Gedenkfeier zum D-Day in Frankreich, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla bei einer Gedenkfeier in Portsmouth, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Charles die Reise trotz seiner Krebsdiagnose angetreten ist? Ich finde es super, dass er seinen royalen Pflichten weiterhin nachkommt. Hmm, ich denke, er hätte sich lieber noch etwas schonen sollen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de