Letztes Bild vor Michael Mosleys Verschwinden veröffentlicht

Von Dr. Michael Mosley (67) fehlt nach wie vor jede Spur. Laut Medienberichten gilt der BBC-Moderator seit diesem Mittwoch als vermisst, nachdem er von einer Wanderung auf der griechischen Insel Symi nicht zurückgekehrt war. Nun veröffentlichte OK! das vermutlich letzte Bild des 67-Jährigen, das vermeintlich an dem Tag seines Verschwindens aufgenommen wurde: Der Vermisste steht am Strand von Saint Nicholas auf der Insel Symi, er trägt eine Sonnenbrille, ein blaues Poloshirt und eine farblich passende Baseballcap und ist wohl gerade dabei, seinen Wanderrucksack zu packen, um den Strand zu verlassen.

Dieses Foto diene nun auch als Suchbild und sei in der Gemeinde auf der Insel verteilt worden. Inzwischen sollen auch nicht mehr nur die ortsansässigen Behörden der Inselregion auf der Suche sein. Nachdem Michael über Nacht nicht gefunden werden konnte, seien mittlerweile Such- und Rettungsteams aus der griechischen Hauptstadt Athen eingetroffen, um die knapp 58 Quadratkilometer große Insel nach dem verschollenen Wanderer abzusuchen. Dafür seien Polizisten, Feuerwehrleute, Freiwillige und auch Drohnen im Einsatz. Wie das Magazin berichtet, wandte sich die Polizeisprecherin Constantina Dimoglidou an die Öffentlichkeit: "Er war am Strand von Saint Nicholas, als er beschloss, zu seinem Haus in der Gegend von Pedi auf Symi zurückzukehren. Das war gegen 13:30 Uhr. Er hat sein Handy am Strand vergessen und alle Versuche, ihn ausfindig zu machen, blieben ergebnislos."

Da es bisher keinerlei Spur zum Verbleib des Arztes gebe, können die Behörden aktuell kein Szenario ausschließen. Es sei möglich, dass der Journalist "ausgerutscht, gestolpert, gestürzt oder gar von einer Schlange gebissen wurde und irgendwo verletzt liegen geblieben ist". Wie Daily Mail bereits am Morgen nach seinem Verschwinden berichtete, sei auch ein Sturz, verursacht durch einen Herzinfarkt, nicht auszuschließen. Michael wurde am Mittwochabend um 19:30 Uhr von seiner Ehefrau Dr. Clare Bailey als vermisst gemeldet.

Getty Images Dr Michael Mosley, 2019

Getty Images Michael Mosley, BBC-Moderator

