Gutachten enthüllt neue Details zum Tod von Michael Mosley

Der britische TV-Moderator Dr. Michael Mosley (67) kam im Juni 2024 auf der griechischen Insel Symi tragisch ums Leben. Jetzt gibt es ein neues gerichtsmedizinisches Gutachten zu seinem Fall. Der Wissenschaftsjournalist hatte sich nach einem heißen Tag am Strand dafür entschieden, nach Hause zu spazieren, anstatt mit seinen Freunden die Fähre zu nehmen. Als er bis zum Abend nicht heimkehrte, meldete ihn seine Ehefrau als vermisst. Vier Tage nach seinem Verschwinden wurde die Leiche schließlich in felsigem Gebiet nahe dem Agia-Marina-Strand entdeckt. Die genaue Todesursache bleibt auch im neuen Gutachten unklar, jedoch wird vermutet, dass Hitzeerschöpfung oder ein nicht identifiziertes medizinisches Problem den Tod herbeiführte. Fremdverschulden, Suizid oder ein unfallbedingtes Trauma schloss der leitende Gerichtsmediziner Crispin Butler als Ursache aus, so The Standard.

Aus dem Gutachten geht hervor, dass Michael mit minimaler Ausstattung auf seine Tour gestartet war und lediglich eine Wasserflasche, einen Hut, einen Schirm und einen Keks im Gepäck hatte. Sein Handy habe der beliebte BBC-Moderator an dem Tag absichtlich nicht mitgenommen, um zu verhindern, dass es auf der Fähre möglicherweise nass werde. Laut seinem Umfeld wirkte er in bester Laune, als er zu seinem Spaziergang aufbrach, doch sollen die Wetterbedingungen extrem herausfordernd gewesen sein, da in der Region zur Zeit seines Todes sehr hohe Temperaturen herrschten.

Michael war nicht nur ein angesehener Journalist, sondern auch ein furchtloser Entdecker im Dienste der Wissenschaft: In einer seiner BBC-Dokumentationen ließ er sich beispielsweise mit Bandwürmern infizieren, um die Auswirkungen dieser Parasiten auf den menschlichen Körper zu untersuchen. Mit seiner humorvollen und zugänglichen Art brachte er einem breiten Publikum komplexe Gesundheitsthemen näher, darunter auch die Vorteile von intermittierendem Fasten, das durch ihn weltweit an Popularität gewann.

Instagram / drclarebailey Dr. Michael Mosley mit seiner Frau, Claire

Getty Images Michael Mosley, BBC-Moderator

