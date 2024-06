Moderator Michael Mosley auf griechischer Insel vermisst!

Besorgniserregende Nachrichten: Dr. Michael Mosley (67) ist verschollen. Wie unter anderem Daily Mail berichtet, soll der britische Moderator am Mittwoch zu einer Wanderung auf der griechischen Insel Symi aufgebrochen sein – seitdem fehlt von ihm jede Spur. Seine Frau habe ihn als vermisst gemeldet, als er abends nicht wieder auftauchte. Laut Medienberichten wurde er zuletzt um 13:30 Uhr am St. Nicholas Strand gesehen. Ein Such- und Rettungsteam aus Athen sei seither auf der Insel, das unter anderem mit Drohnen nach dem Journalisten sucht.

Wie die Newsseite von der Polizei erfahren haben will, sei es möglich, dass der 67-Jährige beim Wandern verunglückt ist. "Es ist möglich, dass er ausgerutscht und gestürzt ist, vielleicht aufgrund eines Herzinfarkts", heißt es in dem Statement der Behörden. Der Bereich um den Strand sei als erstes abgesucht worden, mittlerweile werde die gesamte Insel durchforstet: "Im Moment sind vier Polizisten, acht Feuerwehrleute, eine Drohne und sieben Freiwillige an der Operation beteiligt. [...] Wir haben beim Katastrophenschutzministerium in Athen die Entsendung eines Hubschraubers und spezieller Hunde beantragt."

Michael ist seit über 16 Jahren als Moderator für BBC-Shows tätig, die sich vor allem auf Wissenschaft und Gesundheit fokussieren – oft nahm der Arzt dafür selbst an Experimenten mit seinem Körper teil. Zudem ist er Kolumnist bei Daily Mail und hat einen BBC-Podcast namens "Just One Thing". Er hat eine Frau, die ebenfalls Ärztin ist und auch für die Medien arbeitet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Mosley, BBC-Moderator

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Mosley, September 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de