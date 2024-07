Trauer um Michael Mosley (†): Witwe bedankt sich bei Fans

Anfang des vergangenen Monats musste die Fernsehwelt sich von Dr. Michael Mosley (67) verabschieden. Der beliebte BBC-Journalist wurde tagelang auf einer griechischen Insel vermisst und dann tot aufgefunden – er starb an natürlichen Ursachen. Nun meldet sich seine Frau Clare Bailey bei seinen Fans. Auf Instagram teilt sie einige Bilder von sich und ihrem verstorbenen Ehemann und schreibt dazu: "Wir versuchen, unser Leben ohne Michael wieder in den Griff zu bekommen, und das ist sehr schwer. Die außerordentliche Welle der Trauer und Dankbarkeit für Michael und dafür, wie er so viele Leben verändert hat, ist sehr bewegend, einschließlich der aufrichtigen Gedanken und der Freundlichkeit, die uns als Familie entgegengebracht wurden, wofür wir unglaublich dankbar sind." Außerdem fügt sie hinzu: "Wir hoffen aufrichtig, dass wir seine positive Botschaft auch in Zukunft weitergeben können. Denn während wir lernen, ohne Michael zu leben, ist er durch die Leben, die er berührt hat, und den Unterschied, den er gemacht hat, allgegenwärtig."

Clare bietet den trauernden Fans außerdem ihren Blick auf den Verlust an. "Wir können uns gegenseitig trösten. Trauer kann sich überwältigend anfühlen. Leicht und schön. Sie kann uns überraschen. Sie kann sich anfühlen wie das Gewicht eines Steins oder ein stechender Schmerz. Sie verändert sich unerwartet. Wie die Menschen oft sagen: Es ist eine Reise, nicht alles ist traurig, und man nimmt jeden Tag auf seine Weise", schreibt sie zuversichtlich. In den Kommentaren zum Beitrag fühlen die Fans mit der Witwe. "Ich habe um ihn geweint, als wäre er mein eigener Vater gewesen" und "Er wird für immer bei dir sein und von uns vermisst werden. Ruhe in Frieden, lieber Michael", schreiben sie.

Zu Ehren des Journalisten wird BBC zwei Tributshows ausstrahlen, die das Leben des Moderators und seinen Einfluss auf die Menschen feiern sollen. Michael war nicht nur Journalist und Moderator, sondern produzierte auch Dokumentationen und schrieb Texte, Essays und Bücher. Wie ein Freund von Michael gegenüber The Mirror erst kürzlich verriet, war er ein viel beschäftigter Mensch mit großen Ambitionen: Michael hatte geplant, an der britischen Ausgabe von Let's Dance teilzunehmen, und entwickelte einen Podcast mit dem Epidemiologen Tim Spector.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dr. Michael Mosley, Moderator

Anzeige Anzeige

Instagram / drclarebailey Dr. Michael Mosley und Dr. Clare Bailey

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de