Bestätigt: Dr. Michael Mosley starb eines natürlichen Todes

Seit Sonntag ist bekannt, dass Dr. Michael Mosley (67) nach seinem Verschwinden tatsächlich verstorben ist. Nun veröffentlicht die griechische Polizei auch die offizielle Todesursache – und offenbar starb der BBC-Moderator eines natürlichen Todes. Wie E! News berichtet, seien bei der Autopsie keinerlei Verletzungen aufgefunden worden, die als tödlich eingestuft werden können. Auch die Position, in der der US-Amerikaner gefunden wurde, deute darauf hin, dass sein Ableben einen natürlichen Ursprung habe. Inwiefern die äußeren Umstände auf Michaels Tod einwirkten, ist derweil noch nicht ganz klar. Den Behörden zufolge seien aber dennoch ein toxikologischer Bericht und ein Gewebetest in Auftrag gegeben worden. Als Todeszeitpunkt wurde der 5. Juni gegen 16 Uhr festgelegt.

Wie genau es zu Michaels Tod kam, ist bisher noch ungeklärt. Allerdings vermuten die Gerichtsmediziner wohl, dass der TV-Star kurz vor seinem Ableben zusammengebrochen sei. Das geht ebenfalls aus den Berichten hervor. Wie The Sun berichtet, soll Michael die Hitze sehr zu schaffen gemacht haben. Berichten zufolge habe er sich bei rund 31 Grad auf der griechischen Insel Symi nicht gut gefühlt und deshalb während seiner Wanderung in der Nähe eines Restaurants ausgeruht. Später soll er dann von einer Klippe rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt.

Michael wurde vergangenen Sonntag nach einer über 24-stündigen Suche tot aufgefunden. In der Nähe des Höhenkomplexes The Abyss fanden Beamte einen Toten, der allerdings nicht sofort identifiziert werden konnte. Allerdings wurde bereits vermutet, dass es sich um den Journalisten handelte. Nur wenige Stunden später bestätigte seine Ehefrau Claire Bailey, dass ihr Mann tatsächlich tot geborgen sei. "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist niederschmetternd, Michael, meinen wunderbaren, lustigen, freundlichen und brillanten Ehemann verloren zu haben", suchte Claire im Gespräch mit dem Magazin nach Worten. Nur wenige Tage zuvor hatte sie ihren Gatten als vermisst gemeldet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Mosley, September 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / drclarebailey Dr. Michael Mosley und Dr. Clare Bailey

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de