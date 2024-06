BBC plant zwei Tributshows für verstorbenen Michael Mosley

Vor ein paar Tagen verstarb der Moderator Dr. Michael Mosley (67), während seines Urlaubs in Griechenland. Nun gibt BBC preis, dass das Unternehmen zwei Tributshows für den britischen TV-Journalisten plant. In diesen soll gezeigt werden, wie der 67-Jährige das Leben von vielen Menschen geprägt hat und was für eine außerordentliche Karriere er hinter sich hat: "Mit diesem Programm wird Michaels Karriere gefeiert und der enorme Einfluss, den er auf das Leben so vieler Menschen hatte, gewürdigt."

Weiter meint BBC: "Seine Sendungen haben die Gesundheitsgewohnheiten der Nation nachhaltig beeinflusst, vom intermittierenden Fasten bis zu den Vorteilen einer kalten Dusche." Eine der beiden Shows, das "BBC One-Special", soll am Freitag um 20 Uhr ausgestrahlt werden. Die andere wird am selben Tag um 11 Uhr auf BBC Radio 4 und BBC Sounds veröffentlicht. Sie wird das letzte Interview des Briten enthalten, welches er erst vor einem Monat geführt hat. Die Aufnahmen werden von Moderator Chris Van Tulleken vorgestellt, der mit Michael zusammengearbeitet hat.

Auch Michaels Kollegen aus der "The One Show" zollten ihm Tribut. Alex Jones und Jermaine Jenas starteten die Sendung mit der traurigen Nachricht des Todes des Journalisten: "Er wird schmerzlich vermisst werden, aber Michaels Vermächtnis wird weiterleben. Und natürlich senden wir unser Beileid an Michaels Frau Clare, seine Kinder und seine weitere Familie." Andere Kollegen würdigten ihn ebenfalls in der Show. "Michael war absolut charmant. Er war lustig. Er war clever. Aber was wirklich herüberkam, war, dass er die Fähigkeit hatte, zu kommunizieren, und dass er wichtige Botschaften übermitteln wollte", meinte Dr. Sarah Jarvis.

Getty Images Michael Mosley, BBC-Moderator

Instagram / drclarebailey Dr. Michael Mosley und seine Ehefrau Dr. Clare Bailey

