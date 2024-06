Herzanfall auf Feld: Chiefs-Spieler ist wieder ansprechbar

B.J. Thompson sorgte bei einer Teamsitzung der Kansas City Chiefs für einen Schreckmoment. Wie die internationale Presse berichtete, erlitt der Footballprofi einen Herzstillstand und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nun können seine Fans und Familie aber wieder aufatmen. Laut TMZ soll der 25-Jährige am Freitag wieder aufgewacht und auch ansprechbar sein. Laut dem Agenten des NFL-Networks sei B.J. langsam wieder wach geworden und es gebe eine gute Prognose auf erfolgreiche Genesung. Zuvor war der Sportler in der Klinik bewusstlos gewesen. In der Zeit hatten die Chiefs sämtliche Pressetermine abgesagt und Coach Andy Reid pausierte sogar das Training des Teams.

Die Situation am vergangenen Donnerstag soll für alle Beteiligten, einschließlich der Spieler, äußerst beängstigend gewesen sein. B.J. brach wohl auf dem Trainingsgelände in einem Krampfanfall zusammen. Noch vor Ort wurde er medizinisch versorgt und im Anschluss bewusstlos von den Sanitätern ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Unter seinen Teamkameraden herrschte eine Art Schockstarre, so Defense-Coordinator Steve Spagnuolo. "Ich glaube, die Jungs waren ein bisschen verängstigt. Ich weiß, dass ich es war", meinte Steve Donnerstagabend auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung. Umso beruhigender nun das Update, das B.J. auf dem Weg der Besserung ist.

Ob das Nachwuchstalent in der kommenden Saison wieder voll einsatzbereit ist, muss aktuell aber wohl noch geklärt werden. 2023 schaffte der US-Amerikaner den Sprung in die National Football League als er beim Draft als fünfter Pick von den Chiefs ausgewählt wurde und dann seine Rookie-Saison spielen durfte. Viel Spielzeit sammelte er bisher allerdings nicht – in der Saison 2023/24 kam er lediglich bei einem Match zum Einsatz. Grund zur Freude gab es sicherlich trotzdem auch für den Neuling – immerhin gewannen die Chiefs zum zweiten Mal in Folge den Super Bowl.

Getty Images B.J. Thompson (r.) beim Match der Kansas City Chiefs gegen die L.A. Chargers, Januar 2024

Instagram / brandon_lamar_ B.J. Thompson nach dem Super Bowl 2024

