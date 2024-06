Schauspielerin Nina Gummich ist zum ersten Mal schwanger!

Tolle Neuigkeiten von Nina Gummich! Ihre Presseagentin bestätigte das gegenüber Bild. Schon in wenigen Monaten soll das Baby der Schauspielerin zur Welt kommen. Öffentlich gemacht hat der "Theresa Wolff"-Star das bislang noch nicht – doch wie das Blatt berichtet, ist Nina schon mit einem deutlich erkennbaren Babybauch unterwegs und versteckt ihn auch nicht mehr. Ihr Partner und der Vater des Kindes ist ebenfalls kein Unbekannter: Es ist der Schauspieler Max Wagner.

Die zwei haben sich im Jahr 2020 während der Dreharbeiten der Serie "Charité" kennen und lieben gelernt. Ihre Beziehung halten sie aber größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. In der Serie spielt Nina die Dr. Ella Wendt, ihr Partner Max hatte die Rolle des Alexander Nowack. Ihn kennen Fans vermutlich auch aus anderen Streifen: Er spielte schon bei "Das perfekte Geheimnis" an der Seite von Elyas M'Barek (42) mit oder auch beim Tatort.

Nina machte sich bereits in jungen Jahren einen Namen als Schauspielerin, als sie etwa bei "Blueprint" eine kleinere Rolle hatte. Danach tauchte sie aber auch immer wieder in deutschen Spielfilmen auf, zum Beispiel in "Groupies bleiben nicht zum Frühstück", "Russendisko" oder auch "Der Passfälscher". Derzeit sind allerdings keine neuen Projekte geplant – sicherlich nimmt sich Nina nun erst mal Zeit für ihren Nachwuchs.

Nicole Kubelka / Future Image Nina Gummich und Max Wagner, März 2024

Galuschka,Horst Nina Gummich, Schauspielerin

