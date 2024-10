Schauspielerin Nina Gummich ist zum ersten Mal Mama geworden

Süße Nachrichten von Nina Gummich! Die Schauspielerin durfte vor einigen Tagen ihr erstes Baby auf der Welt begrüßen. Auf Instagram machte der Charité-Star die Geburt seines Nachwuchses mit einem niedlichen Schnappschuss bekannt. Darauf halten Nina und ihr Partner die Hand ihres kleinen Schatzes liebevoll. "Es braucht keine weiteren Worte", setzte die frischgebackene Mama als Hashtag mit einigen Herzchen hinter das Bild. Details verriet sie allerdings nicht – so ist auch nicht klar, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekam.

Im Juni bestätigte Ninas Pressesprecherin gegenüber Bild, dass sie zum ersten Mal schwanger ist. Die 33-Jährige selbst äußerte sich zu den schönen News damals nicht. Der Vater ihres Wonneproppens ist ihr Liebster Max Wagner. Er ist ebenfalls als Schauspieler tätig – ihre Beziehung halten sie aber privat. Im März machten die beiden Turteltauben jedoch eine Ausnahme und posierten zusammen auf einem Event.

Nina und Max sind bereits seit einigen Jahren unzertrennlich. 2020 funkte es auf der Arbeit zwischen ihnen. So lernten sie sich am Set der Serie "Charité" kennen und auch lieben. Die in Halle geborene Schauspielerin ist bereits seit vielen Jahren in der Film- und Serienbranche tätig. Von heiter bis lustig – Nina kann sich augenscheinlich in viele Charaktere reinfinden. So stand sie beispielsweise 2010 für den Teenie-Film "Groupies bleiben nicht zum Frühstück" vor der Kamera. Zuletzt schlüpfte sie für die Serie "Alice" in die Rolle der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer (81).

Instagram / ninagummich Hände von Nina Gummich, ihrem Partner und ihrem frisch geborenen Baby

Nicole Kubelka / Future Image Nina Gummich und Max Wagner, März 2024

