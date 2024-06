Kann sich Isabel Edvardsson ein viertes Kind vorstellen?

Isabel Edvardsson (41) ist schon Mama von drei Kindern. Erst im April kam Baby Nummer drei zur Welt. Ist damit nun Schluss bei der Let's Dance-Bekanntheit? "Ich habe es gestern schon gesagt, ich bin voll in der Baby-Bubble. Also jetzt würde ich sagen: 'Sofort, gerne noch ein Kind!'", plaudert sie auf Nachfrage eines Fans in ihrer Instagram-Story aus. Aber realistisch gesehen, wird es wohl bei den dreien bleiben: "Aber, ich glaube nicht. Eigentlich hatten wir damals gesagt, dass zwei Kinder perfekt sind, aber jetzt wurde es doch noch eins. Ich glaube, das wird dann auch das Ende sein."

Jetzt freut sich Isabel erst einmal auf die kommende Zeit mit drei Kids zu Hause. "Das wird Halligalli, das sag ich euch. Ich freu mich drauf", betont die gebürtige Schwedin. Die Namen ihrer Kinder behält sie aber für sich und möchte sie nicht mit der Öffentlichkeit teilen. So viel verrät die 41-Jährige aber: "Wir haben schwedisch-skandinavische Namen, aber welche, die man gut auf Englisch aussprechen kann."

Während die Tänzerin die Namen ihrer Kinder geheim hält, teilte sie aber immerhin die Geschlechter mit. Vor wenigen Tagen schrieb sie auf ihrem Profil zu ihrem jüngsten Baby: "Bevor die meistgestellte Frage kommt, sage ich euch: Wir haben einen kleinen Sohn bekommen und er ist so wahnsinnig süß. Ich bin hin und weg, wir sind alle superglücklich." Auch die anderen zwei Kids sind Jungs!

