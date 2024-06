Zieht Sebastian Klaus bald mit seiner Freundin zusammen?

Für Sebastian Klaus (36) hatte das Format Die Bachelors leider nicht das erhoffte Liebesglück gebracht – dafür klappte es jedoch fernab der Kameras. Promiflash trifft den Kumpel von Dennis Gries auf der Bertelsmann-Party in Berlin. Auf dem Event plaudert der einstige Rosenkavalier einige Details über die Zukunft mit seiner neuen Partnerin aus. "Wir denken schon darüber nach, tatsächlich zusammenzuziehen", verrät die TV-Bekanntheit und erklärt: "Dadurch, dass uns aber ungefähr 400 Kilometer trennen, müssen wir erst mal entscheiden, welche Stadt wir nehmen würden."

Aktuell wollen beide das Ganze noch "ein bisschen langsamer und ruhiger angehen lassen." Sebastian überlegt: "Ich denke mal, dass sich das im nächsten Jahr irgendwann herauskristallisieren wird." Dennoch sei es trotz Fernbeziehung ziemlich harmonisch zwischen ihm und seinem Schatz. "Wir sehen uns tatsächlich jede Woche und aktuell läuft es sehr, sehr gut, muss ich sagen!", schwärmt der 36-Jährige überglücklich.

Bereits im vergangenen Monat äußerte sich der Hamburger zu der neuen Frau in seinem Leben. Im Promiflash-Interview merkte er an: "Es ist so, dass ich gerade jemanden date oder besser gesagt jemanden kennenlerne, aber nichts aus dem Kosmos des Bachelors!" Schon damals war ihm bewusst, dass es sich bei der Lady nicht um einen unverbindlichen Flirt handelt. "Ich würde sagen, dass es schon in Richtung 'ernster' geht", machte Sebastian deutlich.

