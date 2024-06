Auftritt im Regen: Carrie Underwood stürzt Treppe runter!

Regen und Treppen sind in vielen Fällen keine gute Mischung – das musste Carrie Underwood (41) leider am eigenen Leib erfahren. Die Sängerin trat am Wochenende auf dem Carolina Country Music Fest in Myrtle Beach neben Künstlern wie Morgan Wallen und Megan Moroney (26) auf. Zum Ende ihres Auftritts fing es stark zu regnen an, was sie aber nicht davon abhielt, eine tolle Show abzuliefern. Als Carrie sich jedoch von ihren Zuschauern verabschiedete, passierte ein Unglück: Sie drehte sich um, ging eine Treppe runter – und stürzte! Das zeigt jetzt ein Video, das TMZ vorliegt.

Der einstigen American Idol-Gewinnerin scheint aber zum Glück nichts passiert zu sein. Auf Instagram postet sie nämlich einen Beitrag, mit dem sie zwar nicht speziell auf den Sturz, dafür aber auf den Regen eingeht. Zu ein paar Schnappschüssen, die sie auf der Bühne zeigen, schreibt Carrie: "Nun, die letzte Nacht hat wirklich Spaß gemacht! Und obwohl das Ende ziemlich unerwartet war, war es eine Nacht, die wir nie vergessen werden! Danke, dass ihr so fantastisch seid #MyrtleBeach!" In den Kommentaren zeigen sich ihre Fans besorgt. "Hoffentlich geht es dir gut, nachdem du am Ende die Treppe runtergefallen bist! Ich kann es kaum erwarten, dich bald wieder bei einem Konzert zu sehen!", schreibt beispielsweise ein Nutzer.

Gleichzeitig sind sie aber auch dankbar, dass die "Before He Cheats"-Interpretin trotz des Unwetters aufgetreten ist. "Das ist Engagement und Hingabe für die Fans, die sie dorthin gebracht haben. Es gibt niemanden wie sie", findet ein begeisterter User. Dem schließt sich ein weiterer an: "Carrie, du hast dich da draußen wirklich selbst übertroffen! Jedes Mal besser und besser." Es gibt aber noch etwas anderes, was Carries Fans entzückte. Anfang des Jahres teilte sie im Netz, ihrem Sohn Jacob eine besondere Überraschung zu seinem fünften Geburtstag gemacht zu haben: Sie spielten eine nächtliche Partie Eishockey auf ihrem zugefrorenen Teich!

Anzeige Anzeige

Getty Images Carrie Underwood, Country-Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Carrie Underwood im Rahmen der CMT Music Awards 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Carrie trotz schlimmen Regens aufgetreten ist? Das ist wirklich toll, so etwas nenne ich Engagement! Na ja, wie man sieht, kann das ziemlich gefährlich werden. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de