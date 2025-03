Carrie Underwoods Kids haben ihr musikalisches Talent geerbt

Carrie Underwood (41) hat in einem Interview bei "Live with Kelly and Mark" offenbart, dass ihre Söhne Isaiah und Jacob ganz nach ihrer berühmten Mutter kommen – zumindest in musikalischer Hinsicht. "Beide können eine Melodie halten", verriet die Sängerin. Besonders in Isaiah sieht sie großes Potenzial, eines Tages in ihre Fußstapfen zu treten. Jacob hingegen könnte eher dem sportlichen Weg seines Vaters, des ehemaligen NHL-Profis Mike Fisher (44), folgen, da er eine Vorliebe für Eishockey hat. Mit einem humorvollen Kommentar über Jacobs "stinkende Hockey-Ausrüstung" sorgte die Country-Sängerin für Lacher, während sie die kleinen Einblicke in ihr Familienleben teilte.

Die Musikerin, die ihre Karriere 2005 mit dem Gewinn der vierten Staffel von American Idol begann, sprach auch über ihre Rückkehr zur Castingshow. Als neue Jurorin an der Seite von Lionel Richie (75) und Luke Bryan (48) ersetzt sie Katy Perry (40) und freut sich, ihre Erfahrung an die Kandidaten weiterzugeben. Ihre Kinder scheinen jedoch wenig Interesse an ihrem prominenten Job zu zeigen. Isaiah denkt oft, dass seine Mutter immer nur irgendwo singen geht und betet dafür, dass sie die richtigen Worte findet. "Sie wissen, was ich mache, aber irgendwie auch nicht und das finde ich schön", erzählte Carrie gegenüber E! News. Privat bleibt sie eben vor allem eines: Mama.

Carrie Underwood hat sich seit ihrem Durchbruch bei American Idol einen Ruf als charismatische Künstlerin und bodenständige Mutter erworben. In Interviews erinnert sie sich oft an ihre Anfänge im Showgeschäft. Kürzlich erzählte sie, wie aufregend es damals für sie war, als 21-Jährige aus einer Kleinstadt nach Los Angeles zu reisen. Wenn sie nicht gerade an neuen Projekten arbeitet, verbringt Carrie am liebsten Zeit mit ihrer Familie – ob beim Fischen mit ihren Söhnen oder bei entspannten Stunden zu Hause. Trotz ihres Erfolges scheint die Sängerin nie den Blick für die wichtigen Dinge im Leben verloren zu haben.

Getty Images Carrie Underwood im Rahmen der CMT Music Awards 2023

Getty Images Carrie Underwood bei den People's Choice Awards 2022

