Trumps Amtseinführung: Carrie Underwood kämpft mit Technik

Die Sängerin Carrie Underwood (41) ehrt den neuen Präsidenten Donald Trump (78) mit einem musikalischen Auftritt zu seiner Amtseinführung. Am Montag singt sie "America the Beautiful" in der Rotunde des Kapitols in Washington D.C., doch ihre Darbietung verläuft anders als geplant. Wie People berichtet, kämpft sie vor der Performance mit technischen Problemen! So liefert sie schlussendlich ihren Auftritt in einer A-cappella-Variante – und fordert die Anwesenden auf, mitzusingen. Daraufhin stimmen sogar der ehemalige Präsident Joe Biden (82) und Kamala Harris (60) mit ein.

Nach dem Lied schüttelt der Country-Star dem 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten die Hand und verabschiedet sich dankend von der Bühne. Die Tatsache, dass Carrie für diesen besonderen Auftritt angefragt wurde, bedeutet ihr sehr viel. Gegenüber People verriet die US-Amerikanerin vorab: "Ich liebe unser Land und fühle mich geehrt, dass man mich gebeten hat, bei der Inauguration zu singen und ein kleiner Teil dieses historischen Ereignisses zu sein."

In der Rotunde des Kongressgebäudes nahm Trump den Eid entgegen, welcher von dem Obersten Richter John Roberts durchgeführt wurde. Neben der Familie des Unternehmers waren etliche hochrangige Persönlichkeiten bei dem historischen Ereignis vor Ort. So wohnten die ehemaligen Präsidenten Barack Obama (63), Bill Clinton (78) und George W. Bush (78) der Amtseinführung des 78-Jährigen bei.

Getty Images Carrie Underwood bei Donald Trumps Amtseinführung, Januar 2025

Getty Images Barack Obama, Bill Clinton und Hillary Clinton, Januar 2025

