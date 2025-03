Selten: Carrie Underwood mit Mann Mike auf rotem Teppich

Auf den roten Teppich bringt Carrie Underwood (42) ihren Mann Mike Fisher (44) eher selten mit. Bei der Opry 100: A Live Celebration in Nashville machte die Sängerin aber eine Ausnahme. Bei dem Event hatte sie ihren Gatten ausnahmsweise mal dabei und die beiden bildeten ein richtig elegantes Duo auf dem Red Carpet. Während Carrie ein aufwändiges schwarzes Kleid mit durchsichtigem Stoff und feinen Goldapplikationen trug, überzeugte der ehemalige Eishockeyspieler im schlichten schwarzen Anzug. Für die Fans der beiden wird der Auftritt ein echtes Highlight gewesen sein, denn zuletzt sah man sie vor zwei Jahren bei den CMA Awards zusammen.

Verheiratet sind Carrie und Mike seit 2010 – zuvor führten sie schon knapp zwei Jahre eine Beziehung. Seitdem sind die beiden ein eingeschworenes Team. Zwar halten sie ihr Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, aber 2020 plauderte die Countrysängerin während der COVID-19-Pandemie aus dem Nähkästchen und verriet, wie sehr die gemeinsame Quarantäne sie und ihren Mann zusammenschweißte. "Er sagte: 'Ich weiß, dass ich dich liebe – wir sind dieses Jahr zehn Jahre verheiratet und haben zwei Kinder zusammen, aber diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass ich dich auch mag'", erinnerte Carrie sich im Interview mit Yahoo Entertainment an die lustige Liebeserklärung.

Im Februar 2015 wurden Carrie und Mike zum ersten Mal Eltern, als ihr gemeinsamer Sohn Isaiah das Licht der Welt erblickte. 2019 folgte sein kleiner Bruder Jacob. Und die beiden Jungs scheinen Mamas musikalisches Talent geerbt zu haben. Zu Gast in der Sendung "Live with Kelly and Mark" erzählte die 41-Jährige, dass ihre Sprösslinge durchaus Talent in der Musik haben: "Beide können eine Melodie halten." Allerdings sei Isaiah der musikalischere von beiden. Jacob hingegen teile Mikes Leidenschaft für Eishockey und könnte laut Carrie durchaus in Papas Fußstapfen treten.

Getty Images Mike Fisher, Carrie Underwood und ihr Sohn Isaiah Michael im September 2018

Getty Images Carrie Underwood, Sängerin

