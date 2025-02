Das hält Katy Perry von Carrie als "American Idol"-Jurorin

Im vergangenen August wurde es endlich bekannt gegeben: Die Nachfolgerin für Katy Perry (40) als Jurorin bei American Idol wurde endlich gefunden! Countrysängerin Carrie Underwood (41) wird in die Fußstapfen der "Firework"-Interpretin treten – zwanzig Jahre, nachdem sie selbst die Show gewonnen hatte! Doch was hält Katy persönlich von der "Before He Cheats"-Sängerin als ihrer Nachfolgerin? "Sie wurde in dieser Sendung geboren. Ich glaube, sie weiß, wie man das alles steuert. Sie weiß wirklich genau, wie es sich anfühlt, in der Haut der Kandidaten zu stecken. Wir konnten das als Juroren nur metaphorisch fühlen", erzählt die Frau von Orlando Bloom (48) gegenüber People.

Dass Carrie ihre Karriere dank der Gesangsshow in Gang setzen konnte, gibt ihr eine ganz besondere Perspektive auf die neuen Kandidaten. "Als Künstler stecken wir schon in irgendeiner Form in deren Haut, aber sie hat jeden einzelnen Tag erlebt. Ich denke also, dass sie jedem, der bereit ist zuzuhören, eine Menge zu bieten hat", ist sich Katy sicher. Davon ist auch Simon Cowell (65) überzeugt: Die Jurylegende saß selbst am Pult, als Carrie an der Show teilnahm, und leitete das Team bis 2010. Gegenüber E! News schwärmte er, dass Carrie ein "sehr süßer Mensch" und "eine gute Wahl" für Katys Ersatz sei.

Dabei wurde kurz gemunkelt, dass Carrie ihre Chance vertan haben könnte, überhaupt am berühmten Pult zwischen Luke Bryan (48) und Lionel Richie (75) sitzen zu dürfen: Nachdem sie bei der Amtseinführung von Präsident Donald Trump (78) performt hatte, hagelte es Kritik an der Sängerin und ihrer Moral. Ein Insider verriet dem Magazin Daily Mail sogar: "Es gibt Befürchtungen im Sender, dass ihre offensichtliche politische Haltung einigen Kandidaten und Mitarbeitern Unbehagen bereiten könnte." Ihre angebliche politische Haltung würde mit der der Show nicht übereinstimmen.

Getty Images Lionel Richie, Katy Perry und Luke Bryan, 2022

Getty Images Carrie Underwood mit JD Vance und Donald Trump, Januar 2025

