Franz Beckenbauers Ehefrau soll EM-Pokal ins Stadion tragen!

Im Januar dieses Jahres verstarb eine Legende der Fußballwelt: Franz Beckenbauer (✝78). Seine Ehefrau Heidi Beckenbauer übernimmt bei der diesjährigen Fußball-EM nun eine ganz besondere Aufgabe. Laut Bild wird die Witwe bei der Eröffnungsfeier im Münchner Stadion den EM-Pokal in die Arena tragen – dies soll eine Quelle aus den UEFA-Reihen bestätigt haben. Zudem wird wohl ein Erinnerungsvideo zu Ehren des Verstorbenen abgespielt.

Begleitet wird Heidi während des emotionalen Moments von den einstigen EM-Kapitänen Bernard Dietz und Jürgen Klinsmann (59). Beide holten 1980 und 1996 mit ihren damaligen Nationalmannschaften den Sieg für Deutschland. Franz' Ehefrau sei total begeistert von dieser rührenden Idee. Wie der Informant behauptet, habe sie ohne zu zögern zugesagt, den Siegerpokal zu überbringen.

Die traurige Nachricht vom Tod des 78-Jährigen verkündete seine Familie damals in einem offiziellen Statement. "In tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am gestrigen Sonntag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist", lautete es. Zuvor kämpfte der Fußballstar seit geraumer Zeit mit gesundheitlichen Problemen.

Franz Beckenbauer und seine Frau Heidi Beckenbauer

Franz Beckenbauer, 2011

