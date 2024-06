Hartes Urteil: Young Thugs Anwalt muss auch ins Gefängnis

Vor rund zwei Jahren wurde Jeffrey Williams, der seinen Fans wohl besser als Young Thug (32) bekannt sein dürfte, verhaftet. Dem Rapper werden kriminelle Straßenbandenaktivitäten vorgeworfen. Nun muss sein Anwalt ebenfalls hinter Gitter! Wie unter anderem Washington Post berichtet, muss Brian Steel aufgrund von Missachtung des Gerichts zehn Wochenenden im Gefängnis verbringen. Der Jurist soll den Richter beschuldigt haben, die Staatsanwälte und den Hauptzeugen Kenneth Copeland heimlich getroffen zu haben. Als er seine Quelle dafür partout nicht preisgeben wollte, fackelte der Richter Ural Glanville nicht lange und verdonnerte Young Thugs Anwalt zu der Haftstrafe.

Brian beantragte, zusammen mit seinem Mandanten inhaftiert zu werden. Das Gericht zog das in Erwägung. Jedoch zeigte sich Collette Steel, die Ehefrau des Verurteilten, nicht einverstanden mit der Verurteilung ihres Mannes und lege Einspruch ein – sie wird ihren Mann in dieser Angelegenheit vertreten. Die Verhaftung von Brian sorgte unter den Anwälten in ganz Amerika für Aufsehen.

Young Thug gilt als eine der einflussreichsten Figuren des modernen Hip-Hops und als Pionier für das Musikgenre Mumble Rap. Der Song "Havana", den er zusammen mit Camila Cabello (27) aufgenommen hatte, wurde sein erster Nummer-eins-Hit in den Billboard Hot 100. Auch mit renommierten Künstlern wie Drake (37) oder Travis Scott (33) arbeitete er schon zusammen. Seit Mai 2022 sitzt er in Untersuchungshaft. Die Freilassung auf Kaution wurde bereits viermal untersagt.

Getty Images Brian Steel, Anwalt von Young Thug

Getty Images Young Thug und Camila Cabello, 2019

