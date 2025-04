P. Diddy will den Top-Anwalt von Young Thug in seinem Team

Der in vielen Punkten angeklagte Sean Combs, besser bekannt als P. Diddy (55), hat nun den Top-Anwalt Brian Steel, der unter anderem auch den Musiker Young Thug (33) vertritt, für sein Verteidigungsteam ins Auge gefasst. Laut Dokumenten, die TMZ vorliegen, hat Brian beantragt, vor dem Bundesgericht im Southern District of New York praktizieren zu dürfen, um dem Anwaltsteam des Rappers beizutreten. Diddys Prozess ist derzeit für den 12. Mai in New York City angesetzt. Neben dem gefragten Juristen gehören auch die prominenten Anwälte Marc Agnifilo und Teny Geragos zu seinem Team, das kürzlich einige Veränderungen durchgemacht hat.

Brian Steel ist vor allem durch den aktuellen YSL-RICO-Fall, in dem er Young Thug verteidigt, bekannt geworden und genießt mittlerweile den Ruf als einer der besten Strafverteidiger Georgias. Dass Diddy ihn ins Team holen möchte, ist ein weiteres Zeichen dafür, dass der Musiker jede mögliche Unterstützung sucht, um schwerere Geschütze aufzufahren. Ursprünglich war Diddys Team noch auf der Suche nach einer erfahrenen schwarzen Anwältin gewesen, doch offenbar fiel die Wahl stattdessen auf Brian. Laut einer weiteren Quelle spielt der renommierte Anwalt Mark Geragos (67) ebenfalls eine größere Rolle bei der Verteidigungsstrategie, nachdem ein anderer Anwalt aus Diddys Team im Februar zurückgetreten ist.

Diddy bleibt trotz des wachsenden Drucks vor dem Prozess, der unter anderem Vorwürfe wie Menschenhandel und Zwangsarbeit umfasst, äußerlich gefasst. Beobachter berichten jedoch, dass ihm die Zeit in Untersuchungshaft merklich zuzusetzen scheint. Schon bei früheren öffentlichen Auftritten wurde darüber spekuliert, dass der Musikmogul sichtbar abgenommen hat und graue Haare trägt. Wie People berichtete, versucht Diddy, der seit September im Metropolitan Detention Center in Brooklyn inhaftiert ist, mental stark zu bleiben, während sein Verteidigungsteam intensiv daran arbeitet, sich auf alles gefasst zu machen. Beispielsweise könnten laut Gerichtsdokumenten sogar Videos seiner Freak-off-Partys im Gericht gezeigt werden.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Young Thug im Februar 2019 und sein Anwalt Brian Steel im YSL-RICO-Prozess

GDP/MPI/Capital Pictures / MEGA P. Diddy im Juli 2017

