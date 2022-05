Für Young Thug (30) sieht es momentan schlecht aus – und das, obwohl er als einer der einflussreichsten Rapper des Jahrhunderts gilt! Sein erstes Mixtape veröffentlichte Jeffery Lamar Williams – wie er mit bürgerlichen Namen heißt – im Jahr 2011. Durch die Zusammenarbeit mit Bekanntheiten wie beispielsweise Gucci Mane, Rihanna (34) oder Travis Scott (31) schaffte er seinen Durchbruch. Nun wurde Young Thug aber nach einer Razzia inhaftiert!

Am Montag wurde in Atlanta ein riesiges Polizeiaufgebot mit mehreren Einsatzfahrzeugen und einem Helikopter rund um das Haus des Rappers gesichtet. Insider verrieten gegenüber TMZ, dass eine Razzia auf dem Grundstück des Musikers durchgeführt wurde, bei der die Beamten sogar ganze Wände eingerissen und den Garten umgegraben hätten. Wenig später wurde Young Thug dann in Handschellen abgeführt und in Gewahrsam genommen, angeblich aufgrund von Erpressung und Gang-Aktivitäten.

Die Durchsuchung fand aber nicht nur auf Young Thugs Grundstück statt! Auch bei dem befreundeten Rapper Gunna, der ein Paar Häuser weiter wohnt, wurde alles auf den Kopf gestellt. Anscheinend liegen bei ihm wohl noch nicht genügend Beweise vor, da er sich noch auf freiem Fuß befindet.

Anzeige

Getty Images Young Thug im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Young Thug im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Young Thug und Gunna im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de