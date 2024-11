Nach Schuldbekenntnis: Young Thug auf Bewährung entlassen

Für Jeffery Lamar Williams, besser bekannt unter seinem Rappernamen Young Thug (33), gibt es gute Neuigkeiten! Der Musiker sitzt seit Mai 2022 wegen Gangkriminalität sowie Drogen- und Waffenverstößen im Gefängnis. Nach einem langwierigen Strafprozess wurde vor wenigen Tagen dann endlich ein Urteil gefällt: Der "Digits"-Interpret wurde zu 25 Jahren Haft und 20 Jahren Bewährung verdonnert. Doch nun nimmt sein Schicksal eine positive Wendung: Wie NBC berichtet, entschied die zuständige Richterin, dass Young Thug aufgrund seiner bereits verbüßten Zeit schon jetzt auf Bewährung freikommen darf.

Doch der Rapper kommt nicht einfach so davon. Nur unter strengen Auflagen darf Young Thug das Gefängnis verlassen. Er wird die nächsten 15 Jahre auf Bewährung verbringen, sollte er gegen diese Bedingungen verstoßen, drohen ihm 20 zusätzliche Jahre im Gefängnis. Außerdem darf sich der Musiker der Metro-Atlanta-Gegend und anderen Gangmitgliedern nicht nähern. "Ich hoffe, dass es keine Verstöße gibt, aber wenn es welche gibt, kommst du wieder zu mir", machte die Richterin laut dem US-amerikanischen Magazin unmissverständlich deutlich. Die Juristin ermutigte den 33-Jährigen zusätzlich, seine Reichweite positiv zu nutzen. "Wenn Sie sich entscheiden, weiter zu rappen, müssen Sie versuchen, Ihren Einfluss auf gute Weise zu nutzen, damit die Kinder wissen, dass das nicht der richtige Weg ist", richtete sie einen Appell an Jeffery.

Gegenüber den Anforderungen der Richterin zeigte sich Young Thug verständnisvoll. Er wisse, welchen Einfluss er auf die "Menschen in der Gemeinschaft" habe und wolle nun "die volle Verantwortung" übernehmen. Doch in Bezug auf das erlegte Kontaktverbot zu Gangmitgliedern richtete Thugger eine Bitte an die Richterin. Der Rapper akzeptierte das Verbot, bat aber um zwei Ausnahmen von dieser Regel. Die erste war sein biologischer Bruder und die zweite war der Rapper Gunna – sehr zur Verwunderung zahlreicher Fans. Denn eine lange Zeit kursierten hartnäckige Gerüchte, dass Gunna Thug verpfiffen habe, um sich selbst vor einer Gefängnisstrafe zu schützen.

Getty Images Young Thug im Februar 2019

Getty Images Young Thug und Gunna im Oktober 2021

