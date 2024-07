Nach Antrag: Verzögerungen im Gerichtsprozess von Young Thug

Das Drama um den Prozess von Jeffrey Lamar Williams, besser bekannt als Young Thug (32), nimmt kein Ende. Der Rapper ist wegen organisierter Kriminalität angeklagt und vor rund zwei Jahren inhaftiert worden. Eigentlich war der nächste Termin seines Prozesses für den gestrigen Montag angesetzt. Doch er verschiebt sich laut unter anderem Fox5 nun aufgrund eines medizinischen Vorfalls seitens des Gerichts auf Mittwoch, den 10. Juli. Thema soll dann unter anderem der Antrag von Young Thugs Verteidigung sein, der darauf abzielt, Ural Glanville, den Richter der Staatsanwaltschaft, wegen Befangenheit oder Fehlverhalten aus dem Prozess zu entfernen.

Dieses Thema war bereits Mitte Juni im Prozess relevant. Für Young Thugs Anwalt Brian Steel hatte das bittere Folgen. Wie Washington Post berichtete, habe Brian den Richter Ural beschuldigt, sowohl die Staatsanwälte als auch den Hauptzeugen Kenneth Copeland heimlich getroffen zu haben. Die Folge: Wegen Missachtung des Gerichts wurde ihm eine Strafe von zehn Wochenenden im Gefängnis auferlegt. Seine Frau Collette Steel legte gegen die Verurteilung ihres Mannes Einspruch ein und vertritt ihn nun in dieser Angelegenheit.

Anfang Mai 2022 wurde der "Just How It Is"-Interpret nach einer Razzia angeblich wegen Erpressung und Straßenbandenaktivitäten in Handschellen genommen und inhaftiert. Wie TMZ zum Zeitpunkt des Geschehens berichtete, wurden um das Anwesen von Young Thug herum unzählige Polizisten mit Einsatzfahrzeugen und ein Helikopter gesichtet. Bei der Razzia auf seinem Grundstück sollen die Beamten sogar Wände eingerissen und den Garten umgegraben haben.

Getty Images Brian Steel, Anwalt von Young Thug

Getty Images Young Thug, Rapper

