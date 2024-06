"Berufskrankheit": Betty Taube kann GNTM nicht mehr gucken!

Betty Taube (29) verfolgt Germany's Next Topmodel nicht mehr! Die TV-Persönlichkeit wurde 2014 durch die Show bekannt – die neuen Folgen schaut sie sich aber nicht mehr an. Im Interview mit Promiflash bei der Premiere von "Bad Boys: Ride or Die" verrät sie: "Ich kann das nicht mehr gucken. Ich glaube, das ist wie so eine Art Berufskrankheit. Wenn man einmal selbst mitgemacht hat, ist es sehr komisch, das danach im Fernsehen zu sehen." Sie frage sich dann immer, wie das Ganze hinter den Kulissen abgelaufen sein könnte und welche Fragen wohl gestellt worden sind.

In die neue Staffel hat die Schauspielerin aber schon mal kurz reingeschaut. Dass nun auch Männer dabei sind, findet sie ungewohnt. "Ich habe gehört, dass die Männer mehr rumzicken als die Frauen. [...] Aber ich habe einige von denen letztens persönlich kennengelernt und die waren alle sehr nett", erklärt Betty gegenüber Promiflash. Zu ihren eigenen Show-Kolleginnen pflegt sie sogar noch sehr guten Kontakt: "Ich habe mit die besten Freundinnen aus dieser Staffel gewonnen."

Die gebürgte Eberswalderin könnte sich auch vorstellen, wieder an einem TV-Projekt mitzuwirken. Vor allem Spieleshows reizen sie. "Oder, ich hatte mein eigenes Format bei ProSieben damals, das hieß 'Betty goes'. Das sind wir in der Welt herumgereist und das könnte ich mir eigentlich wieder vorstellen", erzählt die 29-Jährige weiter im Promiflash-Interview. Reality-Formate kommen für sie hingegen nicht infrage.

Anzeige Anzeige

Getty Images Betty Taube, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / bettytaube Betty Taube, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Betty verstehen? Ja, ich würde das auch komisch finden, wenn ich selbst in der Show war. Nein, mich würde das total interessieren, was und wie sich alles verändert. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de