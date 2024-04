Ex-GNTM-Girl Betty Taube spricht offen über ihre Depression

Betty Taube (29) hat eine schwere Zeit hinter sich. Vor vier Jahren hatte sich die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin in Therapie begeben, da sie schwer depressiv geworden ist. "So schlimm, dass ich dann auch in die Klinik musste", verrät sie im Podcast "Unter Uns Gesagt". Der Auslöser ihrer psychischen Erkrankung sei die Trennung von Noch-Ehemann Koray Günter (29) gewesen. "Wir waren fünf Jahre verheiratet und ich dachte immer, ohne ihn kann ich nicht sein, deshalb bin ich wahrscheinlich auch in die Depression gerutscht", erzählt Betty im Gespräch mit Podcast-Host Janne Rust. Nach der Trennung sei ihre "ganze Welt zusammengebrochen" und bei der Therapie war sie dann von traumatischen Erfahrungen in ihrer Kindheit eingeholt worden.

Die Depression kam schleichend in Bettys Leben. "Bewusst ist mir geworden, dass etwas nicht stimmt, als ich nicht mehr aus meinem Bett herausgekommen bin", erinnert sich die 29-Jährige zurück und fügt hinzu: "Ich habe es nicht mal geschafft, zur Post zu gehen." So konnte es nicht weiter gehen: Betty nahm ihren gesamten Mut zusammen und vertraute sich einer Therapeutin an. "Meine Therapeutin meinte dann: 'Sie müssen wirklich in die Klinik'", erzählt Betty. Daraufhin folgte ein zweieinhalb monatiger Klinikaufenthalt, der ihr zurück ins Leben half.

Während ihres Klinikaufenthaltes und auch in unzähligen Therapiesitzungen nach dieser Zeit setzte sich die 29-Jährige das erste Mal in ihrem Leben mit ihrer Kindheit auseinander – und die war alles andere als rosig. Betty ist im Kinderheim aufgewachsen, da ihre Mutter suchtkrank war. In der Therapie gelangten dann Erinnerungen von schlimmen Erfahrungen aus ihren ersten Lebensjahren an die Oberfläche. "Ganz viele Dinge, die mit meiner Mama passiert sind, wo sie mich misshandelt hat, die wusste ich nicht mehr, die sind aber in der Therapie wieder hochgekommen", verriet sie zuvor im Podcast "Yum Yum Hustlers".

Getty Images Betty Taube, Influencerin

Getty Images Betty Taube, September 2021

