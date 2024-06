Harmonie adé: Im "Reality Queens"-Spiel bricht Zoff aus!

Für die neue Show "Reality Queens" sind zwölf Promidamen in den südamerikanischen Dschungel gezogen. Während anfangs noch alles unter dem Motto Frauenpower stand, sieht das in der aktuellen Folge schon ganz anders aus. In einem Spiel müssen die Ladys Fotos ihrer Mitstreiterinnen aus dem gegnerischen Team mit Schlamm bewerfen, um sich einen Schlafplatz im Luxuscamp zu sichern. "Es geht los! Schlammschlacht auf unsere Bilder heißt auch Schlammschlacht zwischen den Mädels", ahnt Kandidatin Theresia Fischer (32) schon Böses. Und damit soll sie wohl Recht behalten. "Ich habe das Gefühl, ich bin dir nicht so sympathisch", beginnt Daniela Büchner (46) nach wenigen Sekunden die Diskussion und wirft dabei das Bild ihrer Rivalin Sandra Sicora (32) ab.

Auch Kandidatin Vanessa Nwattu scheint noch eine Rechnung mit der Ex-Freundin von Tommy Pedroni (29) offen zu haben. Auch sie bewirft das Bild der Kölnerin mit Schlamm und erklärt dabei: "So Sandra, wir hatten noch etwas offen wegen des Instagram-Geständnisses oder was auch immer du da erzählt hast." Was sie damit wohl meinen könnte? Nach dem Spiel bleiben auch bei Sandra nur Fragezeichen. "Das mit Vanessa habe ich überhaupt nicht verstanden. Von Anfang an hat sie irgendwie ein Problem mit mir. Als ich damals Das Sommerhaus der Stars kommentiert habe, habe ich nur was gegen Aleks gesagt, weil er nicht gut zu ihr war und ich so etwas nicht mag", rechtfertigt sich die ehemalige Are You The One?-Kandidatin.

Auch zwischen Danni und Patricia Blanco (53) geht es in dem Spiel zur Sache. Als die Tochter von Roberto Blanco (87) das Foto der Goodbye Deutschland-Bekanntheit abwerfen will, fordert diese eine Erklärung. "Ich finde dich zu zickig", entgegnet Patricia kurzerhand. Eine Aussage, für die Danni offenbar gar kein Verständnis hat. "Was ist denn los mit dir? Wo bin ich denn zickig, ich bin nett! Patricia geht mir auf den Sack", wettert die 46-Jährige wütend im Interview.

RTL Sandra Sicora bei "Reality Queens"

RTL / Benno Kraehahn Daniela Büchner bei "Reality Queens"

