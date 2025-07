Claudia Haas bereut ihren Abbruch bei "Reality Queens" heute

Claudia Haas reflektiert über ihren vorzeitigen Exit aus dem RTL-Format Reality Queens. Die ehemalige DSDS-Kandidatin hatte die Show aufgrund von starkem Heimweh abgebrochen, eine Entscheidung, die sie nun offenbar bereut. Beim Howdy Honey von Hej Mates in Berlin erklärte Claudia im Promiflash-Interview: "Ich bereue den Entschluss, denn es war meine einmalige Chance." Sie führte weiter aus, dass sie ihr Kind zwar sehr vermisst habe, den Schritt heute allerdings anders handhaben würde. "Könnte ich das noch mal zurückdrehen, würde ich es anders machen – immer durchziehen", gestand sie.

Ihre Äußerungen zeigen, wie schwierig es für die Reality-TV-Darstellerin war, sich zwischen ihrer Karriere und ihrer Rolle als Mutter zu entscheiden. Der Abbruch brachte für sie nicht nur persönliche, sondern auch berufliche Konsequenzen. Die Teilnahme hätte ein bedeutender Meilenstein in ihrer Laufbahn werden können, doch die Herausforderung, von ihrem Kind getrennt zu sein, wurde für Claudia letztlich zu groß. Nun blickt sie mit gemischten Gefühlen auf ihre Entscheidung zurück und scheint sich bewusst zu sein, dass ihr dadurch eine wertvolle Gelegenheit entgangen ist.

Schon während ihrer aktiven Zeit in der Show war Claudias Liebe zu ihrem Sohn ein großes Thema. Ihr emotionaler Abschied von der Sendung hatte gezeigt, wie wichtig ihr die Rolle als Mutter ist. "So Mädels, ich war gerade da hinten und habe voll an meinen Sohn gedacht. Ich habe richtig Heimweh und vermisse ihn so sehr. Deswegen werde ich jetzt nach Hause fliegen", verkündete sie damals bei "Reality Queens" gegenüber ihren Mitstreiterinnen.

Anzeige Anzeige

Instagram / claudia.haas_official Claudia Haas beim "Mates Date"-Event, Juli 2025

Anzeige Anzeige

RTL Claudia Haas bei "Reality Queens"

Anzeige Anzeige

RTL Deutschland Jasmin Herren, Vanessa Nwattu, Joelina Karabas, Teresa Fischer, Patricia Blanco und Sandra Sicora