Nach aufregendem Finale: Diese Dame gewinnt "Reality Queens"

Endlich ist es so weit: Nach drei Wochen im Dschungel wird eine mutige Abenteurerin zur Reality Queen 2024 gekrönt! Im Finale liefern sich Theresia Fischer (32) und Patricia Blanco (53) bei einer Schnitzeljagd durch Paramaribo, der Hauptstadt der südamerikanischen Republik Suriname, ein erbittertes Kopf-an-Kopf-Rennen. Während die ehemalige GNTM-Teilnehmerin für die Pink Piranhas ins Rennen geht, kämpft die Tochter von Roberto Blanco (87) für die Green Geckos um den Sieg. Am Ende konnte sich Theresia haarscharf gegen ihre Konkurrentin durchsetzen – sie erreichte Moderator Filip Pavlović als Erste und konnte sich so das Preisgeld von 29.000 Euro sichern. Zudem wurde sie mit einer Tapir-Trophäe sowie einer Schlangenkette aus Gold belohnt.

Nach dem Finale zeigten sich beide Kandidatinnen äußerst emotional. "Ich hätte im Leben niemals damit gerechnet, dass ich heute hier stehe und den Titel Reality Queen mit nach Hause nehmen kann", freut sich Theresia. Patricia muss zwar ein paar Tränchen verdrücken, aber erweist sich als faire Verliererin: "Bin schon ein bisschen enttäuscht. Ich habe es mir so gewünscht, den ersten Platz zu machen. Das ist halt im Leben so. […] Und ich gönne es der Theresia." Der körperlich durchaus anstrengende Wettkampf brachte die Reality-TV-Bekanntheit jedoch an ihre Grenzen. "Ich bin konditionell auf dem Stand eines 80-Jährigen", gibt Patricia ehrlich zu.

Zuvor mussten nach der letzten Exit-Nominierung Vanessa Nwattu und Joelina Karabas (24) die Koffer packen. Die Liebste von Aleksandar Petrovic (33) machte bereits im Vorfeld klar, dass sie besonders einer Lady nicht die Daumen drückt. "Ich gönne es fast allen hier, bis auf einer Person … das ist Sandra", betonte sie im Gespräch mit Joelina und fügte dem später noch hinzu: "Sandra ist ein fürchterlicher Mensch. Ich habe noch nie so einen unangenehmen Menschen in meiner Nähe gehabt. Sie ist sehr link." Jasmin Herren (45) hingegen hatte noch ein Hühnchen mit Joelina zu rupfen und kritisierte diese bei der letzten Nominierung hart: "Zu Reality gehört real. Aber egal, wer gegangen ist: Du hast immer nachgetreten", erklärt sie. Für die Witwe von Willi Herren (✝45) ist daher klar, dass die Tochter von Danni Büchner (46) keine Queen sei. Joelina konnte dies natürlich nicht auf sich sitzen lassen und schimpfte wütend los: "Es ärgert mich, dass jemand, der mich nicht privat kennt, so über mich redet."

