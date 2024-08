Nach "Reality Queens"-Sieg: Theresia Fischer ist "dankbar"

Die Siegerin von Reality Queens steht fest: Theresia Fischer (32) konnte sich in dem spannenden Finale in Südamerika gegen Patricia Blanco (53) durchsetzen und darf sich nun stolz Reality Queen 2024 nennen. Promiflash hat bei der GNTM-Bekanntheit nachgefragt, wie sie sich nach dem Abenteuer im Dschungel fühlt. "Ich bin immer noch total überwältigt, mich heute Reality Queen nennen zu dürfen. Es war eine wahnsinnig anstrengende und gleichzeitig bereichernde Zeit. Ich bin sehr dankbar für diese wundervolle Reise", plaudert Theresia offen aus. Vor allem ihre "Verbundenheit zur Natur" habe ihr bei dem Abenteuer sehr geholfen: "Ich denke, weil ich von Anfang an das richtige Mindset zur Natur hatte, habe ich es mit all meinen Kräften so weit schaffen können." Dennoch hätte sie es auch ihrer Konkurrentin Patricia "von Herzen gegönnt".

Auch mit der knappen Verliererin hat Promiflash gesprochen und nachgefragt, wie es ihr nach der Niederlage geht. "Wenn man so weit kommt, dann will man auch gewinnen", zeigt sie sich enttäuscht, aber betont: "Theresia war einfach schneller und hat deshalb zu Recht gewonnen". Bereits im Finale schimpfte Patricia, dass sie "konditionell auf dem Stand eines 80-Jährigen" sei. Das möchte die Tochter von Roberto Blanco (87) aber nun ändern und weiter an ihrer Kondition arbeiten.

In ihrer Zeit im südamerikanischen Dschungel haben beide Damen den ein oder anderen emotionalen Ausbruch. So erklärte Patricia unter Tränen, dass sie an der Beziehung zu ihrem berühmten Vater arbeiten möchte. "Der fehlt mir einfach", gab sie im Gespräch mit Mrs. Marlisa (34) offen zu. Theresia hingegen ließ ihre "toxische Beziehung" zu Thomas Behrend Revue passieren. "Er hat mir jeden Tag die Klamotten rausgelegt, jeden Tag. Ich durfte nichts alleine bestimmen", berichtete sie sichtlich mitgenommen ihrer Teamkollegin Jasmin Herren (45).

RTL / Benno Kraehahn Patricia Blanco bei "Reality Queens"

RTL "Reality Queens" Theresia Fischer bei "Reality Queens"

