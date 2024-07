Diese "Reality Queens"-Kandidaten müssen ihre Koffer packen!

In der achten Folge von Reality Queens steht wieder eine Nominierung an! Welche Promidamen müssen kurz vor dem Finale die Heimreise antreten? Am Ende von Folge sieben durfte der jeweilige Teamkapitän eine Kandidatin vor der bevorstehenden Nominierung schützen. In Team Green Geckos entschied sich Teamhead Patricia Blanco (53) für Vanessa Nwattu. Joelina Karabas (24) bewahrte Theresia Fischer (32) für Team Pink Piranhas vor einem Rauswurf. Somit verkünden die Ladys nacheinander, welche der verbliebenen Kandidatinnen aus ihrem Team sie nach Hause schicken möchten. Mit jeweils drei Stimmen gegen sich fällt die Wahl in Team Pink Piranhas auf Emmy Russ (25) – in Team Green Geckos muss sich Marlisa Rudzio (34) vom Dschungel verabschieden.

Emmy nimmt die Entscheidung ihrer Teamkolleginnen gelassen. Auch wenn sie über den Exit kurz vor dem Finale ein wenig verärgert sei, freue sie sich wieder auf ihr gewohntes Umfeld. Marlisas Reaktion auf ihren Rausschmiss fällt nicht ganz so gefasst aus. Vor allem von Sandra Sicoras (32) Stimme, die sie in der Show als ihre Bezugsperson bezeichnet, sei die Berlinerin schwer enttäuscht. Im Anschluss an Marlisas Heimkehr verrät sie im Interview mit Promiflash, was sie an der Situation am meisten gestört habe: "Mich hat vor allem verletzt, dass sie mich rausgeschmissen hat, obwohl wir vorher noch das Gespräch miteinander hatten, in dem sie selber meinte, sie würde nicht wollen, dass ich gehe und dass sie traurig wäre." Sie habe Sandra schon vor der Sendung gekannt und ihr Vertrauen geschenkt, was sie nun bereue. Seit ihrem Rauswurf haben die beiden keinen Kontakt mehr zueinander aufgenommen. "Unser Verhältnis ist auf Eis gelegt", stellt Marlisa klar.

Somit haben noch sechs Queens die Chance auf Ruhm, Ehre und das Preisgeld von 50.000 Euro. In Team Green Geckos verbleiben Patricia, Vanessa und Sandra. In Team Pink Piranhas kämpfen Joelina, Theresia und Jasmin (45) weiter um den Sieg. Marlisa verrät gegenüber Promiflash, wem sie den Gewinn am meisten gönnen würde. "Natürlich gibt es nur eine, der ich ganz doll die Daumen drücke und das ist meine große Schwester Jasmin", betont sie und fügt hinzu: "Sie hat das Herz am rechten Fleck und ich wünsche ihr von ganzem Herzen, dass sie gewinnt."

RTL Emmy Russ, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

RTL Marlisa Rudzio und Jasmin Herren bei "Reality Queens"

