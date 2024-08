Freundschaftstattoo: Diese “Reality Queens” sind jetzt BFFs

Ihre Freundschaft geht unter die Haut. Marlisa Rudzio (34) und Jasmin Herren (45) verbrachten bei Reality Queens eine aufregende Zeit im südamerikanischen Dschungel. Die Dreharbeiten schweißten die beiden Reality-TV-Darstellerinnen sehr zusammen – das beweist auch ihre neueste Körperbemalung. "Dank 'Reality Queens' hat sich eine echte Freundschaft entwickelt. Jasmin ist für mich wie eine große Schwester geworden und dafür bin ich ihr unfassbar dankbar", schwärmt Marlisa auf Instagram und verrät: "Wir haben uns als Erinnerung an die Zeit im Dschungel und an unser Team Pink Piranha beide ein Freundschaftstattoo stechen lassen."

Doch wer kam überhaupt auf die Idee, sich das Symbol der ewigen Freundschaft unter die Haut tackern zu lassen? "Ich bin auf die Idee gekommen und habe Jasmin am Telefon gefragt, was sie davon hält, und sie war sofort begeistert", verrät Marlisa im Promiflash-Interview. Denn obwohl die Ex-Freundin von Fabio De Pasquale (29) in Berlin wohnt und die Schlagersängerin beruflich viel auf Mallorca unterwegs ist, funktioniert die Freundschaft der beiden bestens: "Dank Instagram und WhatsApp haben wir fast täglich Kontakt. Sie ist viel in NRW und ich auch und da treffen wir uns dann auch immer. Also, es klappt wirklich super."

Nicht bei allen "Reality Queens"-Teilnehmerinnen konnte Marlisa mit ihrer Art punkten. Bereits in der ersten Folge machte Mitcamperin Carina Spack (28) klar, was sie von der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hält. "Mag ich absolut gar nicht und sie hat keinen Hals", lautete Carinas hartes Urteil über ihre Mitstreiterin. Auch als Marlisa bei der Wasser-Challenge einige Krokodilstränen verdrückte, reagierte Carina genervt: "Marlisa ist in meinen Augen auf jeden Fall eine Schauspielerin und falsch." Auch bei Emmy Russ (25) kam Marlisas theatralisches Verhalten nicht gut an. "Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich wusste, dass ihre Show noch mal kommen muss", schimpfte das OnlyFans-Model.

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio und Jasmin Herren

Panama Pictures / ActionPress Carina Spack, Influencerin

Wie findet ihr es, dass Jasmin und Marlisa nun ein gemeinsames Tattoo haben? Supercool! Ich würde das niemals machen. Ergebnis anzeigen



