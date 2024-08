Nur gespielt? "Reality Queens"-Marlisa reagiert auf Vorwürfe

Die erste Staffel von Reality Queens ist vorbei – aber bei der großen Wiedersehensshow gehen sich die Realitystars noch einmal an die Gurgel! Vor allem Marlisa Rudzio (34) steht im Kreuzfeuer, da sie im Dschungel viele Ängste hatte und die anderen ihr das nicht abkauften. Vanessa Nwattu meint bei der Reunion dazu: "Als wir hochgelaufen sind, [...] hat sie schon gesagt, dass sie sich im Fernsehen öfter mal dümmer stellt, weil das dumme Blondinchen besser ankommt bei den Zuschauern." Nur wenn die Kameras dabei gewesen sind, habe Marlisa diese Show abgezogen.

Aber wie steht die Ex von Fabio de Pasquale (29) dazu, dass die anderen meinen, sie sei fake? Gegenüber Promiflash betont Marlisa, dass sie es gelassen sieht. "Sie wissen und haben gesehen, was ich für Angst hatte. Vor allem Carina Spack. Sie denken nur, dass ich übertrieben habe, was ich aber auch in der Wiedersehensshow gesagt habe, dass man Panikattacken nicht kontrollieren kann. Letztendlich sollen sich einige von denen mal an die eigene Nase fassen, ich denke, die haben genug Probleme und Themen mit sich selber", meint die Berlinerin.

Nicht nur einmal kam Marlisa bei "Reality Queens" an ihre Grenzen. Unter anderem musste die B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Bekanntheit bei einem Spiel auf einem Holzbalken über dem Wasser ihre Kontrahentin herunterschubsen. Sie hatte aber schreckliche Angst vor dem unbekannten Gewässer. Obwohl sie gewann, landete Marlisa im Wasser und musste gerettet werden.

RTL Marlisa Rudzio bei "Reality Queens"

RTL Jasmin Herren, Marlisa Rudzio, Emmy Russ, Ricarda Raatz, Joelina Karabas bei "Reality Queens"

