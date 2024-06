Sepsis nach OP: Jamie-Lynn Sigler machte Nahtoderfahrung!

Jamie-Lynn Sigler (43) hatte einen Schutzengel! In einer aktuellen Folge ihres Podcasts "MeSsy" mit Christina Applegate (52) offenbart die Schauspielerin etwas, was sie nie zuvor mit der Welt teilte: Sie machte eine Nahtoderfahrung! Vor etwa einem Jahr habe sie in einem Ashram in Indien gelebt und sich dort "erwacht, verbunden und friedlich" gefühlt – doch kurze Zeit danach erlebte sie etwas Schreckliches. "Zwei Wochen später hatte ich eine sehr schlechte Reaktion auf eine Operation und bekam eine Sepsis, lag im Krankenhaus und wäre fast gestorben", enthüllt die "Die Sopranos"-Darstellerin.

Jamie-Lynns Beinahe-Tod sei eines der wichtigsten Ereignisse in ihrem "Jahr der Trauer" gewesen: Sie habe sich deswegen professionelle Hilfe gesucht. "Ich war noch nie in meinem Leben so traurig, fühlte mich so niedergeschlagen. Aber was ich in Indien gelernt habe, war, dass ich nicht in der Lage war, dem zu entkommen", verrät sie. Sie habe es durchstehen müssen – und erklärt auch, wie: "Ich habe in die Kissen geschrien. Ich weinte mich bei Freundinnen aus. [...] Ich setzte mich allein hin, ich suchte mir einen Therapeuten. Ich tat all diese Dinge, die ich noch nie zuvor getan hatte, und machte diesen Prozess durch, der absolut notwendig war."

Ihre Geschichte nutzt die 43-Jährige, um ihrer Co-Moderatorin in ihrer dunklen Zeit Motivation zu geben – denn ebenso wie Jamie-Lynn leidet Christina an Multipler Sklerose. "Es ist so schwer, in einem beeinträchtigten Körper zu leben. Das will ich dir nicht nehmen, da bin ich ganz bei dir. Aber es wird noch schwieriger, wenn man es mit dem vergleicht, wie es früher war", betont sie. Mit ihrer Diagnose ging Jamie-Lynn bereits in der Vergangenheit offen um und erzählte im "Katie’s Crib"-Podcast, wie ihr Leben als zweifache Mutter mit MS-Erkrankung ist: "Manchmal fühle ich mich schuldig oder schlecht, weil ich [meinen Sohn] Beau nicht mit meinem Mist belasten will." Wirklich stören tue ihr Handicap ihren Sprössling aber nicht. "Er hat mir niemals gezeigt, dass etwas an mir anders ist. Das Einzige, was er immer hervorhebt, ist, warum er mich liebt. Ich bin dankbar für ihn", fügte sie hinzu.

Getty Images Jamie-Lynn Sigler, Schauspielerin, Mai 2019

Getty Images Christina Applegate bei den Golden Globe Awards, 2020

