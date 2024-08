"Albtraum": Jamie-Lynn Sigler teilt Diagnose ihres Sohnes

Jamie-Lynn Sigler (43) verrät in ihrem Podcast "MeSsy", dass ihr Sohn Beau in den vergangenen vier Wochen im Krankenhaus lag. Längere Zeit war unbekannt, weshalb es dem Zehnjährigen so schlecht ging, nachdem sie ihn mit hohem Fieber in die Klinik gebracht hatte. "Es war und ist die dunkelste, härteste und beschissenste Sache, die ich je durchgemacht habe", offenbart die Schauspielerin und führt fort: "Jedes Mal, wenn man einigermaßen gute Nachrichten bekam, wurde man mit etwas anderem konfrontiert, es war wie ein Albtraum." Nach mehreren Untersuchungen wurde bei ihm die seltene Autoimmunkrankheit Encephalomyelitis festgestellt.

Der Krankenhausaufenthalt ihres Sohnes war für die 43-Jährige eine sehr schwere Zeit, wie sie in ihrem Podcast weiter erzählt. Der vergangene Monat fühlte sich "wie ein Fleck" an – es war besonders emotional, dass sie beobachten musste, wie ihr Sohn Fortschritte machte und sich dann wieder zurückentwickelte. Eine Zeit lang spürte Beau nicht einmal mehr seine Beine und konnte kaum noch sprechen – mittlerweile ist er in einer Reha-Klinik. Die "Die Sopranos"-Darstellerin verrät: "Mein Sieg gestern und heute ist, dass er wieder gehen kann. Das ist ein Wunder. Es ist erstaunlich. Sein Körper ist stark. Er ist ein Beispiel für Heilung."

Jamie-Lynn erzählte vor wenigen Wochen bereits von einem schrecklichen Krankenhausaufenthalt, den sie vor etwa einem Jahr selbst erlebt hatte. "Ich hatte eine sehr schlechte Reaktion auf eine Operation und bekam eine Sepsis, lag im Krankenhaus und wäre fast gestorben", enthüllte die Schauspielerin in einer vergangenen Folge von ihrem Podcast "MeSsy".

