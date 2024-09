Jamie-Lynn Siglers Sohn ohne Erinnerung an schwere Krankheit

Jamie-Lynn Sigler (43) hat kürzlich enthüllt, dass ihr 11-jähriger Sohn Beau, der im Juli wegen einer akuten disseminierten Enzephalomyelitis (ADEM) ins Krankenhaus eingeliefert wurde, "keine Erinnerung" an seine Zeit dort habe. In ihrem Podcast "Messy" teilte die Schauspielerin am 17. September mit, dass Beau nichts mehr von seinem Aufenthalt im Krankenhaus trotz der schweren Diagnose und einer 33-tägigen Behandlung wisse. "Das Gehirn ist wild, dass er keine Erinnerung an das hat, was er durchgemacht hat", erklärt der "The Sopranos"-Star erstaunt. Die Familie habe dafür gebetet, dass Beau sich nicht daran erinnern würde.

Auf Instagram hatte Jamie-Lynn zuvor offen über Beaus Diagnose und den Kampf gegen die seltene entzündliche Autoimmunerkrankung gesprochen. Sie schilderte, dass ein anfänglich normal wirkender Virus sich zu einem Albtraum entwickelte. ADEM betrifft das zentrale Nervensystem und kann Symptome wie Kopfschmerzen, Verwirrung, Schwäche und Taubheit auslösen. Beau verließ das Krankenhaus Mitte August unter Jubelrufen des medizinischen Personals. Jamie-Lynn beschrieb ihren Sohn anlässlich dessen als "ein wandelndes Wunder". In einem bewegenden Beitrag auf Instagram dankte der Serienstar dem Personal des Dells Children's Hospital für seine Unterstützung und Hingabe.

Jamie-Lynn zeigte sich zutiefst gerührt und überrascht über Beaus schnelle Genesung, da ihrer Aussage nach selbst die Ärzte nicht mit einem so positiven Ausgang gerechnet hätten. Sie nannte ihren Sohn in den sozialen Medien den "dankbarsten und glücklichsten Menschen", den sie je getroffen habe. Privat hat sie oft darüber gesprochen, wie sehr ihr die Unterstützung von Familie und Freunden während dieser schwierigen Zeit geholfen hat.

Getty Images Jamie-Lynn Sigler, Schauspielerin

