Offene Worte von Jamie-Lynn Sigler (37)! Vor drei Jahren hatte die Schauspielerin zum ersten Mal öffentlich über ihre schlimme Diagnose gesprochen: Der “Sopranos”-Star leidet unter der Nervenkrankheit Multiple Sklerose. Im Januar vergangenen Jahres zeigte es die Amerikanerin dann all den Hatern, die sie während ihrer zweiten Schwangerschaft kritisiert hatten, und brachte einen gesunden Sohn auf die Welt. In einem Interview erzählte Jamie-Lynn jetzt, wie ihr Leben als zweifache Mutter mit MS-Erkrankung für sie ist!

Im Podcast Katie’s Crib offenbarte Jamie-Lynn: “Manchmal fühle ich mich schuldig oder schlecht, weil ich Beau nicht mit meiner Sche*** belasten will.” Ihr fünfjähriger Spross scheint das Handicap seiner Mama allerdings selbst nicht zu stören: Er verstehe, dass sie einfach so sei, wie sie nun mal ist und stelle nicht die Frage, wieso sie manche Dinge nicht tun könne. “Ich denke, ich gebe ihm vielleicht einige Lektionen in Mitgefühl und Verständnis mit auf dem Weg”, überlegte die 37-Jährige. “Er hat mir niemals gezeigt, dass etwas an mir anders ist, das Einzige, was er immer hervorhebt, ist, warum er mich liebt. Ich bin dankbar für ihn”, strahlte Jamie-Lynn.

Dennoch habe sie manchmal Angst, ihre Behinderung könne Beau einschränken. Deshalb habe sie eine Nanny eingestellt, welche die Sachen mit ihm machen könne – ein Trip zum Strand oder wandern –, zu denen sie einfach nicht in der Lage ist. Jamie-Lynn sei traurig, dass sie das nicht mit ihrem Sohn erleben könne, aber sie wolle ihm alles ermöglichen.

Instagram / jamielynnsigler Jamie-Lynn Siglers Söhne Beau und Jack Adam

Tommaso Boddi/Getty Images for Evine Jamie-Lynn Sigler bei der 24. "Race To Erase MS Gala" in Beverly Hills

Getty Images Jamie-Lynn Sigler bei den Writers Guild Awards

