Rap-Legende Tupac Shakur wäre heute 53 Jahre alt geworden!

Er war der Gangster-Rapper schlechthin: 2Pac (✝25), alias Tupac Shakur, galt in den 90er-Jahren als King-of-Rap. Umso schlimmer war es deshalb für seine Fans, als sie von dem Tod des Musikers erfuhren. Im September 1996 wurde Tupac in seinem Auto in Las Vegas angeschossen. Sechs Tage später erlag der "Me Against The World"-Interpret seinen Verletzungen. Heute, 28 Jahre später, wäre er 53 Jahre alt geworden! Zur Feier des Tages wirft Mirror einen Blick zurück auf das Rätsel seines Todes.

Tupac, der in seiner Karriere oft in gewaltsame Auseinandersetzungen verwickelt war, wurde 1994 zum ersten Mal Ziel eines Attentats – überlebte dieses knapp. Zwei Jahre später kam es zu einem Streit mit Orlando Anderson alias Baby Lane, einem Mitglied einer verfeindeten Gang. Kurz darauf am selben Abend wurde die Legende erschossen. Auch wenn Orlando der Hauptverdächtige war, ist bis heute nicht klar, wer der Mörder ist. Es fehlten die nötigen Beweise. Duane Davis, bekannt als Keefe D., behauptete jedoch in vielen Polizeiverhören und Dokumentarfilmen, dass er den Mord an dem damals 25-Jährigen für seinen Neffen Baby Lane inszeniert habe.

Es gibt verschiedenste Theorien zu Tupacs Tod. Gene Deal, der ehemalige Bodyguard von P. Diddy (54), behauptet beispielsweise, dass das Los Angeles Police Department hinter dem Tod des Stars stecken soll. So erzählt Gene im Interview mit The Art Of Dialogue, dass der Songwriter angeblich von seinem eigenen Musiklabel beklaut worden sei und daraufhin eine Finanzprüfung beantragt habe. Die Person, die Tupac beklaut haben soll, habe daraufhin die Polizisten David Mack und Raphael Perez engagiert, ihn umzubringen. Damit beide die Schuld auf jemanden anderen schieben können, soll der Streit zwischen Baby Lane und dem King-of-Rap provoziert worden sein.

Tupac Shakur im Film "Poetic Justice" 1993

Tupac Shakur kurz vor seinem Tod 1996

