Ex-Bodyguard sicher: LAPD-Polizisten töteten Rapper Tupac!

Bis heute bestürzt der plötzliche Tod von Tupac Shakur (✝25) Millionen von Menschen. Seit seinem Tod vor 27 Jahren wurden die wildesten Verschwörungstheorien aufgestellt. Sie reichen von einem Mord zwischen Gangmitgliedern bis zu einem geplanten Verschwinden nach Kuba. Doch was ist wirklich geschehen und wer sagt die Wahrheit? Jetzt packt Diddis Ex-Bodyguard Gene Deal mehr über den Tod von Tupac aus!

Laut Gene soll das Los Angeles Police Department hinter dem Tod von Tupac stecken. Aber mit welchem Motiv? Im Interview mit The Art Of Dialogue behauptet der einstige Bodyguard, dass Tupac (✝25) wohl von seinem Musiklabel Death-Row Records beklaut wurde. Darauf hin beantragte der Interpret wohl eine Finanzprüfung. Um ihn loszuwerden, wurde offenbar ein Streit mit dem Gangmitglied der Southside Crisps, Orlando Anderson, provoziert. Nach einem Kampf seines Freundes Mike Tyson (57) kam es zu einer Auseinandersetzung.

Kurze Zeit später wurde Tupac in seinem Auto erschossen. Deswegen wurde Orlando in der Mordermittlung zum Hauptverdächtigen. Doch es fehlten die Beweise, um das Gangmitglied letztlich zu verurteilen. Der Sicherheitsmann sieht das allerdings anders: Derjenige, der dem Rapper Geld stahl, engagierte die korrupten LAPD-Polizisten David Mack und Raphael Perez, um ihn umzubringen: "Es gibt Bilder von David Mack und Raphael Perez am Tatort! Perez hebt die Kugeln auf!" Die beiden Polizisten wurden nie angeklagt, doch vor wenigen Monaten gab es eine Wendung in der Beweislage.

Anzeige

mptvimages.com / MEGA Tupac Shakur, Musiker

Anzeige

MEGA / WG/MPI/Capital Pictures Tupac Shakur, 1993 in New York

Anzeige

Getty Images Tupac Shakur Hologramm Coachella 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de