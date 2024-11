Madonna holte sich Hilfe, um ein Date mit Tupac zu ergattern

Die Schauspielerin Rosie Perez enthüllte in der "The Drew Barrymore Show", wie sie Madonna (66) und Tupac Shakur (✝25) zusammengebrachte. Bei den Soul Train Music Awards 1993 in Los Angeles sprang Tupac spontan als Begleiter von Rosie ein, nachdem ihr ursprüngliches Date sie nur eine halbe Stunde vor der Veranstaltung versetzt hatte. Rosie war verzweifelt, doch Tupac, ein guter Freund von ihr, bot an, sie zu begleiten. Während der Veranstaltung bemerkte Madonna die beiden und kam auf Rosie zu. "Seid ihr zusammen?", fragte sie neugierig. Als Rosie erklärte, dass sie nur Freunde seien, bat Madonna sie: "Verkupple uns doch." Rosie willigte ein und stellte den Kontakt her.

Die Beziehung zwischen Madonna und Tupac blieb lange ein gut gehütetes Geheimnis. Jahrzehnte später, im Jahr 2015, bestätigte die Sängerin in der Howard Stern Show dann überraschend, dass sie zwischen 1993 und 1994 mit dem Rapper liiert war. Obwohl die Beziehung weitgehend aus dem Rampenlicht gehalten wurde, äußerte Madonna, dass Tupac sie in ihrer damaligen Lebensphase stark beeinflusste. Ein Brief, den Tupac 1995 aus dem Gefängnis an Madonna schrieb und der 2017 von TMZ veröffentlicht wurde, offenbart, dass er die Beziehung aufgrund rassistischer Konnotationen beendete. Trotz der Trennung hegte Tupac weiterhin freundschaftliche Gefühle für die Sängerin.

Die Verbindung zwischen Madonna und Tupac war nicht nur romantisch, sondern auch beruflich geprägt. Obwohl sie gemeinsam einen Song für Madonnas Album "Bedtime Storys" aufnahmen, blieb dieser aufgrund der rechtlichen Probleme, in die Tupac verwickelt war, unveröffentlicht. Ein anderer Künstler ersetzte letztlich seine Parts auf dem Album. Dennoch bleibt Tupacs Einfluss auf Madonnas Werk bestehen. Bis heute spricht die Pop-Queen, die für ihre vielen Lebenspartner bekannt ist, immer wieder darüber, den unveröffentlichten Song möglicherweise eines Tages doch noch herauszubringen.

Getty Images Rosie Perez 2024 bei einer Premiere in New York

Getty Images Madonna im Jahr 2012

