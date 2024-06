"Tatort"-Star Joe Bausch wurde als Kind sexuell misshandelt

Joe Bausch (71), der vielen als Dr. Roth im Kölner Tatort bekannt ist, musste in seiner Kindheit Furchtbares erleben, wie er nun im Interview mit Express offenbart. Joe wurde als Kind von dem Pflegesohn seiner Eltern jahrelang sexuell missbraucht. Als er gerade einmal vier Jahre alt war, wurde der zehn Jahre ältere Junge in die Familie aufgenommen. Viele Male kümmerte sich der Pflegesohn um Joe, wenn seine Eltern nicht da waren – und er erkannte nicht, was der ältere Junge ihm in dieser Zeit angetan hatte. "Deswegen reagierte ich auch nicht, als er sich an mir rieb", erinnert sich der Schauspieler.

Doch dabei ist es nicht geblieben: Der Junge verlangte sogar das aktive Zutun des Kleinkindes. "Ich habe auch noch geschwiegen, als ich sechs oder sieben war und ihn bei sonntäglichen Waldspaziergängen befriedigen musste, manchmal mehrere Male", berichtet der 71-Jährige. Der Missbrauch hielt mehrere Jahre an, wie Joe erzählt: "Das hörte erst auf, als ich zehn war und er mir in der Scheune eines Tages die Hose runter riss, weil er mich penetrieren wollte. Da lief ich schreiend davon und dann war Schluss damit."

In seinem Buch "Verrücktes Blut" spricht Joe bewusst offen über die Erfahrungen, die er in der Vergangenheit machen musste. Der 71-Jährige möchte mit seinen Erzählungen auch anderen Opfern sexuellen Missbrauchs Mut machen, über das Erlebte zu sprechen: "Ich habe es bewusst reingenommen, denn für solche Erlebnisse müssen sich die Täter, nicht die Opfer schämen. Die Betroffenen sollten darüber mit Vertrauten reden, sonst leisten sie den Tätern Vorschub."

Anzeige Anzeige

gbrci / Future Image Joe Bausch, Autor

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Bausch, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de