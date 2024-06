"Zurück im Alltag": Kim Gloss geht es nach Tumor-OP besser

Kim Gloss (31) machte in den vergangenen Wochen mit erschreckenden Neuigkeiten auf sich aufmerksam: Die ehemalige DSDS-Kandidatin musste aufgrund eines Hirntumors operiert werden. Nun meldet sie sich mit einem positiven Update bei ihren Fans. "Hey, ihr Lieben, ich vermisse euch schon ganz doll und so langsam kehre ich zurück in meinen Alltag", verkündet sie auf Instagram und ergänzt hoffnungsvoll: "Wir sehen uns auf jeden Fall ganz bald."

Doch nicht nur gesundheitlich geht es der Beauty besser: Sie plaudert ebenfalls aus, dass sich seit der OP auch ihre Sinne verbessert haben. "Es gibt so viele wunderschöne Blumen. Sie riechen nicht nur toll, sie fühlen sich auch unglaublich an und es gibt sie in so vielen tollen Farben. Ich kann euch sagen, ich nehme jetzt alles irgendwie viel intensiver auf", schwärmt Kim in ihrer Story.

Die beunruhigenden Nachrichten ihrer Operation hatte die Influencerin Anfang Juni öffentlich gemacht. "Ihr Lieben, die letzte Zeit war es hier etwas still und dafür gibt es leider einen Grund. Aufgrund eines Hirntumors musste ich am Kopf operiert werden", erklärte sie damals in ihrer Story und gab aber auch eine kleine Entwarnung: "Ich habe die OP hinter mich gebracht und alles ist gut verlaufen." Mittlerweile befindet sich die Reality-Bekanntheit aber wieder zu Hause.

