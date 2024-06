Justin Bieber & Co.: Das sind die besten Mugshots der Stars!

Justin Timberlakes (43) Mugshot ist wohl aktuell in aller Munde! Der Sänger wurde wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet, soll mittlerweile allerdings wieder freigelassen worden sein. Aber nicht nur der "Mirrors"-Interpret hat sich bisher polizeilich ablichten lassen müssen, auch viele weitere Stars wurden schon einmal dem Haftrichter vorgeführt, wie Gala berichtet. Namensvetter Justin Bieber (30) wurde im Jahr 2014 von der Polizei eingesackt und abgeführt. Grund dafür: Der "Baby"-Interpret lieferte sich ein Autorennen mit einem Rapper auf den Straßen Miamis – aber damit nicht genug! Der Musiker stand zudem unter dem Einfluss von Alkohol. Das kostete Justin damals satte 2.500 Euro Kaution, um die Polizeiwache noch am selben Tag verlassen zu können. Hinter die beiden Sänger reiht sich Hotelerbin Paris Hilton (43) ein. Die zweifache Mutter musste sich 2007 ebenfalls wegen Trunkenheit am Steuer verantworten. Daraus gelernt hat die Unternehmerin allerdings nicht: Nur drei Jahre später ging es ihr wegen des Besitzes von Kokain an den Kragen.

Dass auch Donald Trump (78) bereits aktenkundig geworden ist, dürfte wohl die wenigsten überraschen. Der ehemalige US-Präsident wurde am 24. August 2023 wegen versuchten Wahlbetrugs angeklagt. Sein Mugshot ging in die Geschichte ein – denn sein Polizeibild war das erste, das jemals von einem US-Präsidenten geschossen wurde. Der nächste im Bunde ist der Schauspieler Hugh Grant (63). Er heuerte 1995 eine Sexarbeiterin für Oralverkehr im Auto an, weshalb er wegen unsittlichen Verhaltens festgenommen wurde.

Eine der größten Mugshot-Sammlungen besitzt wohl eine ganz bestimmte Person: Lindsay Lohan (37). Die Schauspielerin musste bereits wegen diverser Fehltritte in Kontakt mit dem Gesetz treten. Bisher gibt es mindestens sechs Polizeifotos der US-Amerikanerin. Ob es Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Führerschein oder wiederholte Verstöße gegen ihre Bewährungsauflagen waren – Lindsay hat sie alle mitgenommen. Der letzte Star dürfte im Gegensatz zu Donald allerdings wirklich den einen oder anderen überraschen: Er ist einer der reichsten Menschen der Welt, erfolgreicher Programmierer und Microsoft-Mitgründer. Die Rede ist von keinem Geringeren als Bill Gates (68). Sein Vergehen liegt allerdings schon ein paar Jahre zurück. 1977 wurde der damals 22-Jährige wegen überhöhter Geschwindigkeit am Steuer festgenommen.

Getty Images Polizeitfoto von Paris Hilton, Juni 2007

Getty Images Donald Trumps Polizeifoto, August 2023

ALL ACTION Polizeifoto von Hugh Grant

Getty Images Polizeifoto von Lindsay Lohan, Juli 2010

HOLLYWOOD PIX Polizeifoto von Bill Gates, Dezember 1977

