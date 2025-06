Justin und Hailey Bieber trotzen Krisengerüchten mit Ausflug

Justin Bieber (31) und Hailey Bieber (28) zeigen sich von ihrer entspannten Seite und teilen Eindrücke eines Familienurlaubs am See. Der "Baby"-Sänger ließ seine Fans über Instagram an dem Ausflug teilhaben, indem er Fotos von sich, seiner Frau und ihrem gemeinsamen Sohn Jack Blues Bieber postete. Besonders süß: Der zehn Monate alte Jack trug im Urlaub ein Mini-Trikot der Toronto Maple Leafs, Justins Lieblingshockeyteam. Hailey teilte ebenfalls Momente aus dem Kurzurlaub, unter anderem ein Bild, das ihren Sohn auf einer Wiese neben einem Fußball zeigt. Die gemeinsame Zeit am See wurde mit Aktivitäten wie Pickleball und Golfcart-Fahrten gefüllt.

Während die glücklichen Familienbilder Stil und Leichtigkeit vermitteln, stehen Gerüchte über Spannungen in der Ehe des berühmten Paares weiterhin im Raum. Zuletzt wurde spekuliert, dass zwischen den beiden Drama brodeln könnte, nachdem Justin in einem früheren Post andeutete, Hailey würde ihm die kalte Schulter zeigen. Zudem sorgte eine plötzliche Änderung seines Instagram-Benutzernamens für Aufsehen. Doch die fröhlichen Fotos vom See scheinen jegliche Spekulationen über Beziehungsprobleme zu entkräften. Hailey zeigte sich wie gewohnt stilsicher und entspannt, während Justin mit Jack im Arm für herzerwärmende Schnappschüsse sorgte.

Die Ehe der beiden Prominenten wurde in der Vergangenheit immer wieder von Herausforderungen begleitet, darunter Justin Biebers teils impulsives Verhalten und stressige Phasen für das Paar. Hailey wird häufig als der stabilere Part in der Beziehung wahrgenommen, die ihren Mann unterstützt und ihm in schwierigen Zeiten Halt gibt. Trotz aller Gerüchte strahlen die aktuellen Bilder aus ihrem Familienurlaub Harmonie und Zusammenhalt aus. Fans werten den idyllischen Ausflug als sichtbares Zeichen dafür, dass die beiden weiterhin zueinanderstehen und ihre Beziehung fest verankert bleibt.

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Justin Bieber teilt ein Foto von Sohn Jack Blues auf Instagram

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, April 2022