Justin Timberlake wurde aus Untersuchungshaft freigelassen

Justin Timberlake (43) sorgt momentan aufgrund seiner Festnahme für Schlagzeilen. Der Musiker war wegen Trunkenheit am Steuer in den Hamptons verhaftet worden. Nun berichtet People, dass es neue Informationen zu seinem Fall gebe. Der Popstar soll inzwischen aus der Untersuchungshaft freigelassen worden sein. Im Polizeibericht der zuständigen Behörde heißt es: "Herr Timberlake wurde verhaftet, abgefertigt und über Nacht bis zur Anklageerhebung am Morgen festgehalten. Am 18. Juni 2024 wurde er um 9:30 Uhr vor dem Sag Harbor Village Justice Court angeklagt, wo er auf Kaution freigelassen wurde."

Laut Augenzeugen des Magazins soll seine Frau Jessica Biel (42) zu diesem Zeitpunkt nicht bei ihm gewesen sein. Die Schauspielerin befand sich stattdessen am Set ihres Films "The Better Sister" in New York. Auf Fotos, die dem Blatt vorliegen, sieht man, wie die Blondine in einem schwarz-beigefarbenen Kleid durch Manhattan läuft. Ob ihr ernster Gesichtsausdruck mit der Verhaftung ihres Liebsten zu tun hat, kann nur gemutmaßt werden. In der Romanverfilmung spielt die 42-Jährige eine wichtige Rolle. Neben ihr stehen auch noch Elizabeth Banks (50) und Corey Stoll (48) für den Streifen vor der Kamera.

Justins Verhaftung wirft Fragen zur psychischen Gesundheit des Sängers auf. Ein Insider verriet gegenüber Page Six: "Er hat ein echtes Alkoholproblem, eine Menge Gras – aber ein großes Alkoholproblem, und er hat es jahrelang versteckt und vertuscht." Der "SexyBack"-Interpret war am Montag von der Polizei angehalten worden, da er ein Stopp-Schild missachtet haben soll. Wie TMZ berichtet hatte, habe er sich danach geweigert, einen Alkoholtest zu machen, und sei deshalb mit auf die Polizeiwache genommen worden.

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel, Ehepaar

Getty Images Justin Timberlake, Schauspieler und Sänger

