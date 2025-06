Justin Biebers wirre Instagram-Posts beunruhigen seine Fans

Justin Bieber (31) sorgt mit einer Reihe ungewöhnlicher Instagram-Posts für Aufsehen und hinterlässt bei seinen Fans gemischte Gefühle. Der Sänger, der seit sechs Jahren mit Model Hailey Bieber (28) verheiratet ist, teilte kürzlich zehn Beiträge innerhalb eines Tages. Neben Fotos von einem Familienausflug mit seiner Frau und ihrem zehn Monate alten Sohn Jack enthielten die Beiträge keine Beschreibungen, lediglich Emojis. Fans äußerten Besorgnis, nachdem Justin auch auffällige Kommentare über seine emotionalen Kämpfe und inneren Konflikte geteilt hatte. Einige fragten: "Geht es dir gut?" Andere gaben ihm Ermutigungen wie: "Es ist hart, aber du kannst es schaffen."

Zudem verdichten sich die Hinweise, dass es in der Ehe von Justin und Hailey nicht rundläuft. Während Justin mit seiner Motivation und seiner Stimmung kämpft, fühlt sich Hailey laut einem Insider durch sein Verhalten zunehmend überfordert. "Hailey ist frustriert über Justins Eskapaden auf Instagram und fühlt sich von ihm nicht unterstützt", erklärte eine Quelle Entertainment Tonight. Auch Justins soziale Medien sorgen für öffentliche Spekulationen, da er kürzlich seinen Namen auf Instagram in "Lil Bieber" änderte. Gleichzeitig wurde Hailey ohne ihren Ehering gesichtet und widmete Justin keine Worte zum US-Vatertag, was die Gerüchte über Spannungen zwischen den beiden weiter befeuerte.

Das Paar hatte 2018 nach einer Blitzverlobung geheiratet und schien zunächst eine stabile Beziehung zu führen. Justin selbst bezeichnete die Entscheidung, Hailey zu heiraten, einst als die "klügste seines Lebens". Dennoch hat der einstige Teenie-Star offen über seine Probleme gesprochen, die ihn seit Jahren begleiten. In einem früheren Interview erzählte Justin von dunklen Zeiten, in denen Drogenmissbrauch und depressive Phasen sein Leben prägten. Während Hailey, als langjährige Stütze an seiner Seite, stets als Rückhalt galt, mehren sich nun die Anzeichen, dass ihre Ehe vor ernsthaften Herausforderungen stehen könnte.

Getty Images Justin Bieber, April 2022

Instagram / lilbieber Justin Bieber im Juni 2025

Thecelebrityfinder/MEGA Hailey und Justin Bieber im März 2023