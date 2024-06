Sohn von Fürst Albert II. feiert Pärchendebüt mit Freundin!

Alexandre Grimaldi-Coste (20) möchte sein Glück nun der ganzen Welt zeigen! Der Spross von Fürst Albert II. (66) ist seit geraumer Zeit wieder in festen Händen. Bisher hielt er sich bedeckt, wer die neue Frau an seiner Seite ist – doch jetzt zeigte sich das verliebte Paar das erste Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit. Bei einer Fashion Show in Mailand kam Alexandre in Begleitung und feiert damit das öffentliche Pärchendebüt mit seiner Herzensdame! Und sie scheint sogar nicht ganz unbekannt zu sein. Bei der Dame an seiner Seite handelt es sich um keine Geringere als Savannah Hennessy. Sie ist die Tochter von Kilian und Melonie Foster Hennessy – der gleichnamigen Cognac-Marke.

Im November vergangenen Jahres sprach der Fürstenspross erstmals in der Öffentlichkeit über seine neue Liebe. "Es läuft sehr gut", schwärmte er gegenüber dem Tatler-Magazin. Zu diesem Zeitpunkt verriet er noch nicht, wer sein Herz erobert hatte. Nur so viel verriet Alexandre: "Wir haben uns in Monaco kennengelernt, ich werde nach New York ziehen, sie ist auch schon dabei, dorthin zu ziehen."

Bevor Fürst Albert seine Charlène (46) heiratete, hatte er eine Affäre mit Nicole Coste (52). Aus der Liaison mit der ehemaligen Flugbegleiterin entstanden damals zwei Kinder: Alexandre und seine Schwester Jazmin Grace Grimaldi. Verleugnet werden die unehelichen Kinder aber nicht, wie der Royal-Spross in einem Tatler-Interview verriet: "Wir stehen uns alle sehr nahe. Wir haben eine SMS-Gruppe."

Instagram / nicole.coste Alexandre Grimaldi-Coste und sein Vater Fürst Albert

Instagram / nicole.coste Fürst Albert II. von Monaco mit seinem Sohn Alexandre, August 2023

