Privates Foto: Fürst Albert feiert B-Day von Sohn Alexandre!

Familie steht bei ihm wohl an erster Stelle. Bei Fürst Albert II. von Monaco (65) geht es momentan turbulent zu. Der monegassische Royal hat mit schweren Vorwürfen zu kämpfen: Vier Männer aus seinem engsten Umkreis werden beschuldigt, in kriminelle Machenschaften wie Betrug und Korruption im Immobilienbereich verstrickt zu sein. Trotz dieser Probleme nimmt sich das Grimaldi-Oberhaupt Zeit für seine Liebsten – Albert feiert den 20. Geburtstag seines Sohns Alexandre Grimaldi-Coste (20)!

Alexandre ist an seinem 20. Geburtstag von seiner ganzen Familie umgeben. Anlässlich seines Ehrentages postet seine Mutter Nicole Coste (51) einen Schnappschuss von ihrem Sprössling auf Instagram. Darauf ist zu sehen, wie der monegassische Fürst neben seinem ältesten Sohn am gedeckten Tisch sitzt – dabei lächelt das Vater-Sohn-Gespann ganz stolz in die Kamera.

Der 20-Jährige stammt aus einer Affäre vor der Ehe mit Fürstin Charlène (45) – genau wie seine Halbschwester Jazmin Grace Grimaldi (31). Erst vor wenigen Tagen machte Alexandre in einem Interview mit dem französischen Magazin Point de Vue deutlich, dass er von seinem Vater nicht verleugnet wird. "Ich werde nicht als Schattenkind verschwiegen", stellte Alberts Sprössling klar. Zudem hoffe er in Zukunft, nicht mehr als uneheliches Kind gesehen zu werden.

Anzeige

Instagram / nicole.coste Fürst Albert II. von Monaco mit seinem Sohn Alexandre, August 2023

Anzeige

Instagram / nicole.coste Nicole Coste im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / nicole.coste Alexandre Grimaldi-Coste und sein Vater Fürst Albert

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de