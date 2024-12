Fürstensohn Alexandre Grimaldi hat schöne Weihnachtspläne

Der älteste Sohn von Fürst Albert II. (66) gibt seine Pläne für die Weihnachtsfeiertage preis: "Na klar sehe ich meinen Vater an Weihnachten." Auf dem Barbara-Tag von Mon Chéri macht Alexandre Grimaldi (21) gegenüber Bunte deutlich, wie wichtig ihm Weihnachten mit der Familie sei: "Ich bin immer zusammen mit meiner Familie an Weihnachten." Dann fährt er fort und erklärt die genauen Pläne: "Am 24. und 25. Dezember gehen wir zusammen in die Kirche und dann gibt es riesige Weihnachtsessen zwischendurch."

"Ich möchte einfach zusammen mit meiner Familie sein", betont er. Trotz der Tatsache, dass Alexandre aus einer unehelichen Beziehung seines Vaters zu Nicole Coste (53) stammt, versteht sich die Patchworkfamilie sehr gut. Schon 2023 erwähnte er in einem Interview gegenüber Point de Vue, dass er bewusst den Nachnamen Grimaldi trage und sein Vater ihn nicht verleugne: "Ich werde nicht als Schattenkind verschwiegen." Zusätzlich hat der 21-Jährige noch drei weitere Geschwister. Prinz Jaques (9) und Prinzessin Gabriella (9) stammen aus der Ehe von Albert mit Fürstin Charlène (46). Außerdem hat er noch seine ältere Halbschwester Jazmin Grace-Grimaldi (32) aus einer anderen Beziehung seines Vaters.

Um sein Glück dieses Jahr zu vollenden, gab er im Juni dieses Jahres sein Pärchendebüt. Gemeinsam mit Savannah Hennessy besuchte er eine Fashion Show in Mailand. Beide traten dort zum ersten Mal zusammen in der Öffentlichkeit auf. Seine Freundin trägt den Nachnamen der Cognac-Marke und kommt daher ebenfalls aus gutem Hause. "Wir haben uns in Monaco kennengelernt, ich werde nach New York ziehen, sie ist auch schon dabei, dorthin zu ziehen", verriet er glücklich gegenüber Tatler.

